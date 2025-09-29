Sjećate se skandala koji je obilježio ovaj naš domaći par? Ovi trenuci pokazuju da je sve iza njih!

Peco i Silvija uživaju zajedno u glazbi, ali i u svojoj ljubavnoj priči koja nije oduvijek bila bajna.

Glazbenik Marko Pecotić Peco i njegova partnerica Silvia Dvornik uživaju u svojoj ljubavi, a romantičnim trenucima par se pohvalio i na društvenim mrežama.

''Da se opet rodin, u svome bi motu'', napisala je glazbenica na Instagramu uz fotku na kojoj je Peco ljubi.

Marko Pecotić Peco, Silvija Dvornik Foto: Instagram

Ali nije sve uvijek bilo tako bajno. Ovaj par u centru pažnje javnosti završio je krajem 2023. godine kada je glazbenik otkrio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka, u kojem su dobili i dvoje djece.

Irena Ćukušić ex Pecotić Foto: Instagram

Razlog je bila upravo ova plavuša, koja mu pjeva prateće vokale. Nakon što se sve pročulo, brojni su ih osuđivali, no oni su pokazali da ih nije previše briga za kritike.

Silvia Dvornik i Marko Pecotić - 3 Foto: Matko Begovic/Pixsell

Dušu su otvorili o svojoj ljubavi i za naš IN magazin, više o tome pročitajte OVDJE.

Marko Pecotić i Silvija Dvornik - 4 Foto: Jakov Prkic

Marko Pecotić i Silvia Dvornik - 2 Foto: Duje Klaric/Cropix

A gdje su nedavno snimljeni i što su radili, pogledajte OVDJE.

