Peco i Silvia prekinuli šutnju i samo za In Magazin ispričali cijelu istinu: ''Ljudi se igraju životima, a zapravo ne znaju što time rade''

Godinu i pol dana nakon što su priznali svoju vezu i dospjeli u fokus javnosti, splitski pjevač Marko Pecotić Peco i njegov prateći vokal Silvia Dvornik prekinuli su šutnju i ekskluzivno za In Magazin iznijeli svoju stranu priče. Našem Gordanu Vasilju su među ostalim ispričali i u kakvim su danas odnosima sa svojim bivšim partnerima i kako su se nosili s pritiskom javnosti i okoline.

Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik ni na nastupima ne skrivaju koliko su zaljubljeni. Ovi raspjevani golupčići iz vikenda u vikend uveseljavaju publiku u jednom splitskom restoranu, a uskoro će u njihovim koncertima jednom na tjedan moći uživati i Zagrepčani i Zadrani.

A prije godinu i pol, kada je Peco obznanio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka, u kojem su dobili dvojicu sinova, i to upravo zbog Silvije, unaprijed dogovoreni nastupi su im zbog osude javnosti počeli otpadati.

''Nisu to lijepe stvari, ljudi se igraju životima, a zapravo ne znaju što time rade samo iz svoje dosade ili objesti. I ja i ona i dalje stojimo tu, zbog toga što vjerujemo u sve ovo, a ne zbog toga što je netko nešto rekao. Ne slušamo ničije priče nego gledamo jedno drugo, slušamo što nam srce govori i tako je bilo i tako će i biti.'', kaže Marko.

''Prirodni tijek je bio takav da smo malo bili izignorirani, ali to je sve sastavni dio života. Nešto smo iz toga i naučili, nešto dobili, nešto izgubili, ali evo, nakon tog jednog šikaniranja opet je prošlo to jedno razdoblje gdje smo počeli normalno dalje.'', kaže Silvia.

U kakvim su odnosima s vašim bivšim partnerima?

''U izvrsnim kao što je to bilo od početka. To je moralo ići naprijed. Mi imamo obaveze svatko od nas i prema svome životu koji smo ostavili, tako je to i ostalo, stvarno u dobrim odnosima. Samo što to nikoga ne zanima. Ljude zanima nered, zato oni i izmišljaju i pišu o neredu, a Silvija i ja i svi drugi oko nas znaju da je to stvarno sve ok i da nema straha. I da ono što smo odlučili, a to je neki drugi korak i ne živjeti kako su ljudi navikli da se živi, da se stavljaju stvari pod tapet. Nismo naravno naišli na odobrenje i svi su se srušili baš na nas. Svatko tko nas upozna zna da mi nismo onakvi kakvi nas zapravo prikazuju i to najviše zapravo boli.'', kaže Pecotić.

Jesu li zbog ljubavi izgubili neke ljude u svom životu?

''Jesmo, Bogu hvala.'', kaže Marko.

''Život ti postavi tako situacije da bez obzira sad i na našu situaciju nekako filtriraš ljude. Ne možeš opet svima biti drag ni dobar, ni da te svi vole. To nije ni prirodno, ali zreli smo, nekako ti ovo da nekakvu patinu za dalje. Najbitnije su naše familije, naša djeca i da su bivši partneri stvarno u redu.'', kaže Silvia.

Gnjusne poruke i izljevi negativnih komentara na račun njihove ljubavi sada su iza njih. Trenutačno uživaju u onome što najviše vole, a to je pjevanje. Na koncertima ih od prošlog ljeta prati bend pokojnog Jasmina Stavrosa, grupa Naranča.

''Specifično je da su oni s otoka Brača, da je Marko s Korčule, ja sam fetiva Splićanka i onda nekako taj dašak Mediterana donesemo bilo gdje u Hrvatsku gdje se pojavimo. Mislim da je dobra kombinacija definitivno.'', kaže Silvia.

Jedan od najeksponiranijih domaćih parova publiku osvaja prepoznatljivim repertoarom.



''Dakle, u biti onaj stari Split što živi u nama, to mi prenosimo publici jer mora biti nešto autentično što ti osjećaš da bi onda i ljudi to osjetili.'', kažu Silvia i Marko.

''Jednostavno publika to traži, dosta nas ljudi zovu, ovo je tako jedan sraz generacija koji nisu ni tamo ni vamo. To su ljudi nekih naših godina koji žele izaći vani, a ne da njihova djeca nisu s njima. Tako da smo se mi okarakterizirali za tu dobnu skupinu.'', priča Marko.

Vesela plavuša nam je otkrila da je od malih nogu htjela biti pjevačica grupe Magazin, a sada je svoj san ostvarila pjevajući s Pecom.

''Ja ne znam tko u Splitu od moje generacije, a to je '80. nije htio. Odgojeni smo na glazbi Huljića, Runjića i Fiamenga. Bio je negdje nekakav natpis 'sve što sam naučila u životu naučila sam iz stihova grupe Magazin'', priča Silvia.

Od svih pozornica najviše priželjkuju zajednički nastup na Melodijama Jadrana.

''Čekamo Peru Kozomaru. Duet je naša želja i definitivno će biti u nekoj bliskoj budućnosti.'', kaže Silvia.

A sjajnu formu održavaju redovitim treninzima.

''On u svoju teretanu, ja u svoju. Zajednička šetnja po Marjanu, vožnja biciklom, ja vozim električnu, on trči. Ja uživam u ljepoti našega grada, on se muči.'', priča Silvia.

A mukama s osudama njihove ljubavi je nakon godinu i pol

napokon došao kraj!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.