Tonči Huljić otkrio da ne bi išao na Eurosong da je Magazin pobijedio: ''Zahvalilo bi se''

Tonči Huljić ovih dana u Splitu snimio je videospot za novi singl Madre Badesse ''Bila mi je sve''. Pristup setu imao je samo naš Gordan Vasilj. Naš najpoznatiji hitmejker, među ostalim, otkrio je zašto grupa Magazin ne bi otišla na Eurosong i da je pobijedila na Dori te kako se nosi s odricanjem poroka tijekom korizme.

Devet mjeseci nakon hita ''Aj pitaj'', koji su izveli na prošlogodišnjim Melodijama Jadrana, Tonči Huljić i Madre Badessa imaju novi singl naziva ''Bila mi je sve''. Izlazi za nekoliko dana, a djelić možete premijerno čuti u prilogu In magazina.

''Opet je brža pjesma, ali zato ćemo na Melodije Jadrana ići s jednom vrlo, ajmo tako kazat, Pink Floyd atmosferom, Madre Badessa a la Pink Floyd.'', otkriva Tonči.

Neizbježno pitanje za tatu matu domaće glazbene scene bila je ovogodišnja Dora, na kojoj je grupa Magazin osvojila treće mjesto, iako je od samog početka bila najveći favorit. Dora mu je, kaže, poslužila samo kao platforma da Magazin otpjeva pjesmu na engleskom jeziku.

''Kad bih vam rekao da mi nismo imali namjeru i da ne bi išli na Euroviziju ni pod koju cijenu niti u slučaju pobjede, onda mi vi to ne bi vjerovali. Ta je pjesma rađena za drugog izvođača. Zamislite da je Magazin došao i izdao pjesmu na engleskom, mislili bi nakon ''Sve bi seke ljubile mornare'' da nešto nije u redu sa mnom. Što evidentno nije'', šali se Tonči.

Podsjetimo, naš najpoznatiji hitmejker je dosad četiri puta pobijedio na Dori.

''U slučaju da se i pobijedilo, ne bi se išlo. Zahvalilo bi se. Hvala lijepa, tko je bio drugi, evo neka ide. Nas je pobjede koštao strani žiri, a tko je s njima baratao, to smo čitali po novinama. Dakle, vrlo jednostavno, to je priča koja je za mene 'tempi passati'. Ono što me interesiralo od te pjesme tek će se vidjeti, upravo je u procesu snimanja s drugim refrenom i s drugim izvođačem.'', govori Tonči.

63-godišnji Splićanin je u posljednje vrijeme najviše posvećen inozemnoj karijeri i crossover glazbi u kojoj pliva kao riba u vodi.

''Ja sad imam taj problem u svijetu, spojiti lik i djelo. Ljudi znaju moje pjesme, a ne znaju mene. I sad radimo na tom brendiranju mene u svjetlu onoga što bi trebale donijeti sljedeće godine. Bez obzira na godine koje ja imam, ja imam i sljedeće godine i još puno sljedećih godina'', govori uz smijeh.

Zanimljivo, u Huljićevoj instrumentalnoj glazbi na Spotifyu najviše uživaju mladi Meksikanci i Amerikanci.

''Moji vanjski agenti došli su do frapantnog podatka da je najveći broj mojih slušatelja na tom kanalu od 14 do 34 godine. Nevjerojatno, dakle ljudi mojih godina valjda ne znaju ni ući na Spotify i to nas je začudilo. I tu smo vidili da ima jedan ogroman prostor za daljnji razvoj, uzimajući u obzir moj 'besprijekoran izgled', briljantan um, itd'', kaže.

A inspiraciju za nove pjesme pronalazi u vikendici na Krku, gdje ima dosta rodbine.

''Svaka kuća koja iole drži do sebe ima svoju vlastitu konobu, tako da je bukvalno svaku večer, to zna biti malo opasno i za jetru i za kilažu, jer svaku večer je kod nekog drugog u konobi ekipa. Vrlo često se pozove i glazba uživo, ma da je meni glazbe dosta. Piju se stvarno odlična vina, mislim ja nisam klasična pijanica, jednostavno volim piti samo crno vino. Ne pijem žestice, ma da ih proizvodim.'', govori.

Zet Petar Grašo nedavno je otkrio da se Tonči u korizmi odrekao vina i cigareta te da svi oko njega jedva čekaju da korizma završi i da se vrati porocima.

''I ja isto. A što da kažem? Sa mnom nije lako živjeti ni kad pijem i pušim, a kamoli kad to ovako na nož odrežem.'', zaključio je.

Sigurni smo da će do kraja korizme nastati i novi domaći hitovi u radionici Huljić jer Tonči je i nakon 44 godine na sceni i tisuće napisanih pjesama, i dalje u petoj brzini.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 inMagazin Poslušajte kako braća Dino i Bruno Jelusić zvuče kad zajedno zapjevaju!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 inMagazin Iza Filipa Šovagovića i Nine Violić je sedam godina veze, evo koliko dobro poznaju jedno drugo!