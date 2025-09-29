Tko je prelijepa bosanska manekenka? Od izbjegličkog djetinjstva došla je do svjetske modne scene

Izbjegla iz ratom zahvaćene Bosne kao dijete, Monika Radulović danas je uspješna manekenka, bivša Miss Universe Australije i inspiracija mnogima.

Životna priča Monike Radulović zvuči poput filmskog scenarija.

Rođena 1990. godine u Zavidovićima u Bosni i Hercegovini, tijekom ratnih godina bila je prisiljena s roditeljima i mlađim bratom napustiti dom i potražiti sigurnost izvan granica. Obitelj je najprije utočište pronašla u Danskoj, a potom se preselila u Australiju, gdje je Monika izgradila svoj život i karijeru.

U intervjuima je često naglašavala koliko su bili teški početci – četveročlana obitelj živjela je u jednoj sobici od 12 kvadrata, s tek jednim koferom. Roditelji su radili razne poslove kako bi djeci osigurali bolju budućnost, a Monika je rano pokazala odlučnost i ambiciju.

Iako ju je modna industrija brzo prepoznala, Monika je paralelno gradila i akademski put. Diplomirala je psihologiju na University of Western Sydney, i to s najvišim pohvalama. Taj spoj ljepote i obrazovanja ubrzo ju je izdvojio na australskoj sceni.

Godine 2015. osvojila je titulu Miss Universe Australije, a iste godine predstavljala je svoju novu domovinu na svjetskom izboru ljepote. U konkurenciji najljepših žena svijeta ušla je u sam vrh – završila je u Top 5 finalistica, čime je dodatno učvrstila svoj status na međunarodnoj sceni.

Prije toga već je 2014. godine bila treća pratilja, no 2015. donijela joj je krunu i planetarnu prepoznatljivost.

Osim modne piste, Monika se okušala i u televizijskom svijetu. Publika ju pamti iz popularnog realityja ''Australian Survivor: Champions vs Contenders'' iz 2018. godine, gdje je pokazala snalažljivost i karizmu. Paralelno je postala i tražena ambasadorica poznatih brendova, a njezino lice krasilo je brojne naslovnice i reklamne kampanje.

Privatno, Monika je pronašla sreću s poznatim slikarom Alesandrom Ljubičićem, za kojeg se udala 2018. godine. Par ima dva sina, Luku i Matea, a na društvenim mrežama često dijeli sretne trenutke iz obiteljskog života.

Danas se Monika Radulović često navodi kao primjer uspjeha i ustrajnosti. Izbjegličko dijete koje je odraslo u skromnim uvjetima postalo je simbol snova koji se mogu ostvariti – bez obzira na okolnosti.

Njezina priča inspirira tisuće ljudi diljem svijeta, a posebno one iz regije koji u njezinu uspjehu vide dokaz da se iz teškoća može izdići bajkovita karijera.

