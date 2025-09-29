Misterij ubojstva tinejdžerice: Kako se pjevač našao usred jezive priče o raskomadanom tijelu?

Produbljuje se misterij ubojstva tinejdžerice Celeste čije je tijelo raskomadano pronađeno u prtljažniku auta repera D4vda.

Detektivi sada imaju težak zadatak rekonstruirati 16 mjeseci između nestanka tinejdžerice i otkrića njenog raskomadanog tijela u automobilu repera D4vda.

Celeste Rivas Hernandez, opisana kao vrijedna i inteligentna učenica, nestala je iz obiteljskog doma u predgrađu u svibnju 2024., kada je imala samo 13 godina.

D4vd - 6 Foto: Instagram

Njezino raspadnuto tijelo otkriveno je početkom ovog mjeseca u Hollywood Hillsu, umotano u plastiku i skriveno u Tesli registriranoj na ime Davida Anthonyja Burkea, viralne glazbene zvijezde poznate kao D4vd.

Policija je otvorila istragu o ubojstvu, ali uhićenja još nema, a Burke (20) nije imenovan ni kao osumnjičenik ni kao osoba od interesa. Ipak, jezivo otkriće potaknulo je lavinu nagađanja na internetu i poplavu teorija zavjere koje se vrte oko jednog pitanja: što se zapravo dogodilo Celeste?

Slatka i vrijedna Celeste odrasla je u Lake Elsinoreu, predgrađu udaljenom 122 kilometra od mjesta gdje su njezini ostaci otkriveni 8. rujna. Nestanak je prijavljen još u svibnju 2024., kada je imala 13 godina – nakon nekoliko prijašnjih kratkotrajnih nestanaka – a njezina sudbina ostala je misterij. Njezin brat, Matthew Rivas, tvrdio je da je otišla od kuće gledati film s Burkeom i nikada se nije vratila. Rivas je izjavio da je Burke redovito dolazio po njegovu mlađu sestru upravo Teslom u kojoj je kasnije pronađena mrtva. Dva izvora bliska obitelji tvrdila su da je Burke bio u vezi s maloljetnicom.

Prema pisanju Daily Maila, jedan od izvora rekao je da je glazbenik prvi kontakt s Celeste ostvario putem društvenih mreža kada je imala tek 11 ili 12 godina.

Celeste Rivas Foto: Profimedia

Iako je tijelo pronađeno dan nakon njezina 15. rođendana, vlasti su ga opisale kao teško raspadnuto, što sugerira da je umrla s 14 godina. Oštećena crna Tesla Model Y iz 2023. u kojoj je pronađena zaplijenjena je 5. rujna, nakon što je ostavljena nedaleko vile s četiri spavaće sobe u kojoj je Burke boravio. Radnici vučne službe u Hollywoodu alarmirali su policiju nakon što su primijetili strašan smrad iz vozila. Tinejdžerica visoka 157 cm pronađena je u topiću, crnim tajicama, žutom narukvicom i sličnim metalnim naušnicama.

Uzrok smrti nije objavljen, a njezini djelomični ostaci vraćeni su obitelji. Burke je tada bio na američkom dijelu svoje turneje Withered World Tour.

Reper, poznat kao D4vd, proslavio se na TikToku stvarajući glazbu za videoigre. Njegov brzi uspon uključivao je nastupe na nacionalnoj televiziji, pozornicu na Coachelli i turneje sa SZA-om.

Burke je promovirao svoj debitantski album Withered kada je pronađeno tijelo Celeste. Preostali dijelovi turneje – uključujući nastupe u Europi, Velikoj Britaniji i Australiji – sada su neodređeno odgođeni.

Kada je otkriven nestanak, Burkeov predstavnik izjavio je da pomaže policiji. Kasnije je angažirao poznatu hollywoodsku odvjetnicu Blair Berk, koja se još nije oglasila.

D4vd - 4 Foto: Instagram

Njegova pjesma Romantic Homicide iz 2022., koja sadrži stih "Ubio sam te i nisam ni požalio", ponovno se popela na top ljestvice dok obožavatelji i istraživači na internetu traže skrivene tragove.

Istražitelji također ispituju prirodu odnosa između tinejdžerice i repera, nakon što su članovi obitelji tvrdili da su Celeste i Burke bili u ljubavnoj vezi. Oboje su, navodno, imali iste tetovaže s natpisom "Shhh…" u crvenoj boji.

Policija je pretražila vilu u Hollywood Hillsu vrijednu 4,1 milijun dolara (3,5 milijuna funti) koju je Burke iznajmljivao – nekada dom glumice Halle Berry – i odnijela elektroniku i kutije. Burkeov menadžer potom je raskinuo ugovor o najmu od 20 tisuća dolara mjesečno.

Nijedan osumnjičenik ili osoba od interesa zasad nisu javno imenovani, a glasnogovornik LAPD-a je ove sedmice istragu opisao samo kao u tijeku.

D4vd Foto: Profimedia

Burke, koji na Instagramu ima dva milijuna pratitelja, nije optužen ni za kakav zločin i "u potpunosti surađuje s vlastima". Ipak, izbačen je iz marketinških kampanja brendova Crocs i Hollister.

U nedostatku službenih odgovora, internet istražitelji preuzeli su stvar u svoje ruke. Neki tvrde da su pronašli neobjavljenu pjesmu navodno snimljenu od Burkea pod nazivom Celeste Demo unfin. Pjesma, procurila na internetu, spominje djevojku po imenu Celeste – iako njezina autentičnost nije potvrđena.

Burkeova mračna scenska persona potaknula je dodatnu znatiželju: nastupao je pored lijesa i pojavio se u videu u kojem njegova krvava verzija nosi drugo tijelo u prtljažnik. Na društvenim mrežama pojavile su se brojne fotografije koje navodno prikazuju Celeste i Burkea zajedno u razdoblju kada je bila prijavljena kao nestala.

Jedna fotografija prikazuje Burkea i djevojku za koju se vjeruje da je Celeste kako sjede jedno pored drugog u separeu. Govoreći za TMZ, anonimni prijatelji koji su često partijali s Burkeom i Celeste rekli su da su vjerovali da su njih dvoje bili romantično povezani. Opisali su pjevača kao vrlo nježnu osobu, a Celeste kao nekoga tko je odražavao Burkeovu sramežljivost. Celestina majka u međuvremenu je izjavila da je njezina kći izlazila s nekim tko se zvao David.

Muškarac koji živi pored kuće u Hollywood Hillsu gdje je Burke boravio ispričao je kako je često viđao Celeste i pjevača zajedno.

"Bili su stalno skupa. Mislio sam da su samo djeca, 18 ili 19 godina. Nisam imao pojma da nešto nije u redu. Kad god sam pokušao razgovarati s njima, nisu bili pretjerano komunikativni."

D4vd - 5 Foto: Instagram

Prijatelji pjevača tvrde da je Celeste imala lažne osobne dokumente i da su vjerovali kako ima 19 godina te da studira na Sveučilištu Južne Kalifornije (USC).

Unatoč burnim nagađanjima, i dalje postoje velike praznine. Nije poznato kada će biti dovršena obdukcija i utvrđen točan uzrok smrti. Neki stanovnici Lake Elsinorea tvrdili su da su viđali Celeste nakon što je prijavljen nestanak u svibnju 2024.

Također se ne zna što su kamere ugrađene u Teslu možda snimile. Detektivi su, navodno, zaplijenili elektroničke uređaje iz unajmljene kuće, ali nisu otkrili što je pronađeno.

