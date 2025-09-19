Procurili jezivi detalji o raskomadanom tijelu pronađenom u autu pjevača

Pojavila se fotografija repera D4vda i pokojne djevojčice Celeste Rivas, čije je raskomadano tijelo pronađeno u prtljažniku njegova auta.

U automobilu popularnog mladog glazbenika D4vda nedavno su pronađeni raskomadani ostaci tijela, a potvrđeno je da je riječ o tinejdžerici koja je prije godinu dana bila prijavljena kao nestala.

Nakon ove vijesti koja je šokirala svijet pojavila se nova fotografija pjevača D4vda i mrtve djevojčice Celeste Rivas, s kojom je i bio u vezi.

D4vd Foto: Profimedia

D4vd i pokojna tinejdžerica Celeste na fotografiji sjede zajedno u separeu, a u pozadini se u ogledalu vidi bljesak. Fotografiju pogledajte OVDJE.

TMZ izvještava i kako je policija napustila D4vdovu kuću s više vrećica dokaza, kao i računalom.

D4vd - 5 Foto: Instagram

Posmrtni ostaci Rivas – čiji je nestanak prijavljen u svibnju 2024. – otkriveni su ranije ovog mjeseca u zaplijenjenom Teslinu automobilu pod reperovim imenom u Hollywoodu u Kaliforniji.

D4vd - 7 Foto: Instagram

D4vd - 6 Foto: Instagram

Još nije poznato je li automobil bio ukraden, posuđen ili napušten od strane drugih osoba. Prema službenim podacima, kao datum smrti naveden je 8. rujna, samo dan nakon što je djevojčica trebala proslaviti 14. rođendan. Jeziva otkrića došla su nakon što su prolaznici prijavili neugodan miris koji je dolazio iz automobila.

Celeste Rivas Foto: Profimedia

Celeste, podrijetlom iz Kalifornije, posljednji je put viđena u travnju 2024. godine u Lake Elsinoreu. Njezina majka potvrdila je da je Celeste u trenutku nestanka imala samo 13 godina. U razgovoru s medijima nakon identifikacije tijela otkrila je i da je njezina kći u to vrijeme imala dečka po imenu David.

D4vd Foto: Profimedia

D4vd Foto: Profimedia

A tko je D4vd, čitajte OVDJE.

