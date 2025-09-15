Sjećate se dječaka iz "Tvornice čokolade"? Od uloge su prošle 54 godine, a ovako izgleda danas!

Paris Themmen, nekadašnji dječji glumac iz filma "Willy Wonka i tvornica čokolade", danas vodi sasvim običan život daleko od Hollywooda.

Paris Themmen imao je samo 11 godina kada je utjelovio Mikea Teeveea u kultnom filmu "Willy Wonka i tvornica čokolade" iz 1971.

Danas, više od pet desetljeća kasnije, bivši dječji glumac izgleda potpuno drugačije i živi daleko od reflektora.

U novom intervjuu za časopis ReMIND, 66-godišnji Paris prisjetio se snimanja filma koji je danas klasik, no otkriva da u početku nije bio hit.

"Kad je izašao, jednostavno je došao i prošao. Mislim da su jedva vratili milijun dolara budžeta", rekao je iskreno.

Prava popularnost stigla je tek godinama kasnije, kada se film počeo emitirati na kabelskoj televiziji.

"Počeli su ga prikazivati jednom godišnje, mislim da je bilo za Dan zahvalnosti. To je postala tradicija, poput 'Čarobnjaka iz Oza'. Tada se, negdje sredinom do kasnih '80-ih, počelo vidjeti da će film trajati godinama", rekao je.

Film je danas obožavan diljem svijeta zbog svoje bajkovite scenografije, pomaknutog humora i nezaboravne uloge Genea Wildera. Paris se posebno prisjetio snimanja u Münchenu, gdje su proveli devet tjedana.

"Svaki dan je bio nova pustolovina. Jeo sam gumu s drva gume, a najviše sam volio onu trokutastu iz sobe za izume. Bila je kao toffee i bila je stvarno ukusna", kaže.

Zanimljivo, njegov izraz iznenađenja kada likovi prvi put ulaze u "sobu čokolade" bio je stvaran – iako je možda korišten drugi kadar.

"Julie (koja je glumila Verucu Salt) uspjela je zaviriti u sobu prije nego što su nam zabranili ulaz i čak je imala mali piknik pokraj rijeke", prisjetio se s osmijehom.

Nakon filma, Paris se povukao iz glume jer je, kako kaže, samo želio biti dijete. Iako se kasnije povremeno pojavljivao u reklamama i serijama, posvetio se drugim stvarima – vodi fotografski biznis, potpisuje autograme na fan konvencijama i osnovao je turističku agenciju za putovanja mladih ruksakom po Europi.

Godine 2018. iznenadio je gledatelje pojavivši se kao natjecatelj u kvizu Jeopardy!, no pritom nije spomenuo ništa o svojoj filmskoj prošlosti. Predstavio se kao poduzetnik i strastveni putnik, završivši epizodu s osvojenih 6.800 dolara.

Danas živi u Los Angelesu sa suprugom Nikki Grillos, s kojom je u braku devet godina.

