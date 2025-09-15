Pretraži
Nestao iz javnosti

Sjećate se dječaka iz "Tvornice čokolade"? Od uloge su prošle 54 godine, a ovako izgleda danas!

Piše I.G., Danas @ 06:00 Nekad i sad komentari
Paris Themmen - 8 Paris Themmen - 8 Foto: Profimedia

Paris Themmen, nekadašnji dječji glumac iz filma "Willy Wonka i tvornica čokolade", danas vodi sasvim običan život daleko od Hollywooda.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Gdje je danas zvijezda filma "Willy Wonka i tvornica čokolade"?
Nestao iz javnosti
Sjećate se dječaka iz "Tvornice čokolade"? Od uloge su prošle 54 godine, a ovako izgleda danas!
Tko je nova Miss Italije, Katia Buchicchio?
prirodna ljepotica
Tko je nova Miss Italije? Zbog detalja na licu razlikuje se od svih pobjednica prije nje
Sandi Cenov u zajedničkom izlasku s kćeri Zarom: posjetili modnu reviju
''izrazila je želju...''
Sandi Cenov u zajedničkom izlasku s kćeri Zarom, evo gdje su se skupa dobro zabavili
Kviz o filmu ''Čarobnjak iz Oza''
Pamtite sve detalje?
Put od žutih cigli vodi ravno do našeg kviza o Čarobnjaku iz Oza!
Junior Fernandes iznenadio pratitelje fotografije s novom djevojkom, svi misle da je u braku s Hrvaticom
kao iz vedra neba
Rastao se od Hrvatice? Nekad najplaćeniji dinamovac objavio fotku s brinetom, svi se pitaju isto
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Pogledajte neugodan trenutak između Kate Middleton, kraljice Camille i Melanije Trump
video je viralan
Neugodnjak! Pogledajte čudan trenutak razgovora Camille i Melanije o kojem svi pričaju
Tko je političarka Sanda Livia Maduna?
ima tek 32 godine
Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Tko je sin Željka Krušlina Kruške, Filip Krušlin?
jeste li znali?
Tko je šarmantni sin Željka Krušlina Kruške? Naš je hvaljeni sportaš, a poznat je i izvan Hrvatske
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Dva dana nakon je umrla
tuga u susjedstvu
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Umrla je dva dana poslije
FOTO Dramatična intervencija u Slavoniji! Vatrogasci spašavali radnike prignječene ispod zida
ostali prignječeni
FOTO Užas u Slavoniji: Na radnike se srušio zid
Poljska i dalje u stanju visoke pripravnosti: Otkrili tko je poslao dron iznad vladine zgrade
Dovršena istraga
Otkriveno tko je upravljao dronom u Poljskoj: Krivac ipak nije Bjelorus
show
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Tko je političarka Sanda Livia Maduna?
ima tek 32 godine
Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?
Pogledajte neugodan trenutak između Kate Middleton, kraljice Camille i Melanije Trump
video je viralan
Neugodnjak! Pogledajte čudan trenutak razgovora Camille i Melanije o kojem svi pričaju
zdravlje
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Otkrijte kako 14 dana mijenja vaš imunološki sustav
POKROVITELJ DONAT
Otkrijte kako 14 dana mijenja vaš imunološki sustav
zabava
Prizor iz zoološkog vrta u Sarajevu zgrozio posjetitelje, a stigao je i odgovor uprave vrta
Zanimljivo
Prizor iz zoološkog vrta u Sarajevu zgrozio posjetitelje, a stigao je i odgovor uprave vrta
Ovaj kviz znanja provjerit će vašu logiku i snalažljivost
Pokažite što znate!
Ovaj kviz znanja provjerit će vašu logiku i snalažljivost
Splićaninov parking ostavio publiku bez riječi! Neki si stvarno svašta dopuštaju
Zanimljivo rješenje
Splićaninov parking ostavio publiku bez riječi! Neki si stvarno svašta dopuštaju
tech
Fascinantna sposobnost 17-godišnjakinje oduševila znanstvenike: Takvih je ljudi tek stotinjak na svijetu
Neki bi joj zavidjeli
U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100"
VIDEO Tajvan priredio iznenađenje za Kinu - nov i vrlo moćan presretač balističkih projektila vlastite proizvodnje
Jačaju obranu
VIDEO Tajvan priredio iznenađenje za Kinu - nov i vrlo moćan presretač balističkih projektila vlastite proizvodnje
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Geran-3
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
sport
Zoran Mamić ima novi angažman, priključuje se Sarajevu: "Da, istina je..."
Bjegunac
Šok iz susjedstva! Zoran Mamić ima novi angažman, priključuje se kultnom klubu: "Da, istina je..."
Livaković nakon velike drame predstavljen u Gironi: "Modrić mi je lijepo govorio..."
Objasnio situaciju
Livaković nakon velike drame predstavljen u Kataloniji: "Modrić mi je lijepo govorio..."
Talijani na oprezu uoči rimskog derbija: "Dolaze navijači Dinama iz Zagreba..."
Pozvane specijalne jedinice
Talijani poslali upozorenje uoči velikog derbija: "Dolaze navijači Dinama iz Zagreba..."
tv
MasterChef: Hrabro i otkačeno - ovim se jelom definitivno nitko nikada nije predstavio žiriju MasterChefa!
ZANIMLJIV ODABIR!
Hrabro i otkačeno - ovim se jelom definitivno nitko nikada nije predstavio žiriju MasterChefa!
U dobru i zlu: Sada će cijela obitelj biti pod pritiskom - zašto je to napravila?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sada će cijela obitelj biti pod pritiskom - zašto je to napravila?
Skrivena sudbina: Donio joj je dobre vijesti, ali može li vratiti njezino povjerenje?
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Donio joj je dobre vijesti, ali može li vratiti njezino povjerenje?
putovanja
Kviz općeg znanja: 15 pitanja za mentalni fitness
Za razgibavanje
Kviz općeg znanja: 15 pitanja za mentalni fitness
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Škafetin
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Ogromna zabava!
Odlična ideja za izlet: Otvoreno najveće dječje igralište u Hrvatskoj
novac
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Napeti odnosi
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Jedan od najluksuznijih hrvatskih hotela sad gradi vile i ekskluzivni klub za članove
Samo za imućne
Jedan od najluksuznijih hrvatskih hotela sad gradi vile i ekskluzivni klub za članove
lifestyle
Znate li da postoji kolač posvećen Robertu Redfordu?
Žene su oduševljene
Imamo recept za kolač nazvan po Robertu Redfordu, provjerite zašto se tako zove
Kombinacija Catherine Middleton za svečanu večeru u Windsoru
PRIVUKLA PAŽNJU
Zlatno izdanje Catherine Middleton nema niti jednu manu. Svi se slažu da izgleda savršeno
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
sve
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Tko je političarka Sanda Livia Maduna?
ima tek 32 godine
Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?
Znate li da postoji kolač posvećen Robertu Redfordu?
Žene su oduševljene
Imamo recept za kolač nazvan po Robertu Redfordu, provjerite zašto se tako zove
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene