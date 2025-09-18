Oženio se Keanu Reeves? Tajna ceremonija u krugu najbližih odvila se u Europi

Stranim medijima proširila se vijest da se navodno oženio holivudski glumac Keanu Reeves.

Jedan od najpoznatijih svjetskih glumca Keanu Reeves navodno je ovog ljeta potajno rekao sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj djevojci i suradnici Alexandri Grant.

Kako piše RadarOnline, par je izabrao intimnu i diskretnu ceremoniju negdje u Europi, daleko od paparazza i crvenih tepiha.

"Alexandra je bila njegova najveća podrška svih ovih godina. Pomogla mu je da zaliječi rane iz prošlosti i pronađe mir", rekao je blizak prijatelj para.

Grant je prva Reevesova djevojka koju je pokazao javno nakon smrti Jennifer Syme, koja je poginula u prometnoj nesreći četiri mjeseca nakon što je rodila mrtvorođenče.

Više o Alexandri čitajte OVDJE.

