Nakon životnih tragedija, svoju mirnu luku pronašao je u ženi koja je javnosti jako zanimljiva, a ona je sad i progovorila o njihovoj vezi!

Alexandra Grant progovorila je o vezi s Keanuom Reevesom i to na dodjeli nagrada Beverly Arts Icon u Los Angelesu na koju je došla bez njega.

Američka umjetnica i djevojka holivudskog miljenika Keanu Reevesa, Alexandra Grant bila je jedna od gošći dodjele nagrada Beverly Arts Icon u Los Angelesu gdje je crvenim tepihom prošetala bez njega, ali je zato otkrila pokoji detalj o njihovoj vezi, što je za nju prava rijetkost.

50-godišnju Alexandru tamo su dočekali i brojni novinari koji su joj postavili pitanja i o devetom godina starijem Keanuu, a odgovarajući na pitanje kako je hodati s nekim tako slavnim i je li teže hodati crvenim tepihom sa ili bez zvijezde "Johna Wicka", dala je zapravo rijedak komentar o njihovoj vezi.

"Dobra vijest o zaljubljivanju u odrasloj dobi je da sam izgradila vlastitu karijeru do trenutka kada je ona započela. Osjećam se vrlo samouvjereno kada se zajedno pojavimo na crvenom tepihu, a osjećam se samopouzdano i sama na crvenom tepihu", izjavila je za magazin People.

Alexandra je pričala o razdoblju kada je bila u kreativnoj blokadi i kako joj je Reeves pomogao da prođe kroz to.

"Ono što volim kod Keanua je to što guramo jedno drugo da izgradimo nove ceste. On mi je velika inspiracija. Tako je kreativan, tako je ljubazan. On jako naporno radi", otkrila je.

Također je priznala i da je velika obožavateljica njegovog benda Dogstar i nije joj smetalo što je on nedavno morao preskočiti njihov zajednički dolazak na dodjelu kako bi svirao uživo.

"Stvarno sam ponosna, ja sam velika obožavateljica Dogstara", priznala je Alexandra.

Njihova prva fotografija poljupca s crvenog tepiha obišla je nedavno svijet u rekordnom roku, a unatoč tome što takav prizor nije neuobičajen i to rade gotovo svi slavni parovi, kod ovog je ipak iznimka. Tu polemiku komentirala je britanska novinarka Kate Spicer za Daily Mail te osudila poglede javnosti na poznate zvijezde koje su s osobama koje se ne uklapaju u kalup sa svima ostalima.

Grant je tema svaki put kad se pojavi u javnosti, a gotovo niti jedan članak ne prolazi bez činjenice da njeguje svoju sijedu kosu i da ne izgleda poput ostalih glumica i partnerica slavnih muškaraca koje su ''ženstvene''. Čini se da ljudi ne mogu prijeći preko činjenice da srcolomac izlazi sa zrelom ženom, a ne s gipkom mladom djevojkom napumpanih usana i sablasno nepokretnog lica", piše Spicer.

Što je to što ljudima smeta u ovoj vezi? Je li to što su gotovo iste dobi? Je li to što, iako je zgodna žena, nije konvencionalno lijepa poput ostalih?

''Grant je uspješna umjetnica koja govori tri jezika, podučava i redovito unaprjeđuje svoj posao. Ali gdje su grudi, bokovi i sjajna duga kosa koji sugeriraju da je ona važna i primjer? Ne izgleda kao da mu može roditi petero djece. Jer općepriznata je istina da bi zgodni bogataš zauvijek trebao imati mlađu, zgodniju ženu. Osim ako nije bila u braku s njim, indoktrinirani smo da vjerujemo da sredovječna žena jednostavno ne pristaje uz sredovječnu mušku ikonu'', zaključila je Spicer.

Svoju vezu javnosti su otkrili 2019. godine, a ova specifična ljepotica rođena u Ohiju radi bavi se umjetnošću otkako je 1994. godine diplomirala povijest i studijsku umjetnost na koledžu Swarthmore. Poznata je po razmjeni s piscima kao izvorom inspiracije za svoje skulpture, slike, crteže i videoradove, a otuda i njezina suradnja s Keanuom, koji se uz glumu bavio i poezijom.

Iskoristila je svoj umjetnički talent kako bi 2008. osnovala filantropski projekt grantLOVE, koji proizvodi i prodaje originalna umjetnička djela i izdanja u korist umjetničkih projekata i umjetničkih neprofitnih organizacija.

Što se tiče partnerstva Alexandre i Keanua, njih dvoje imaju povijest koja seže godinama unazad, prvi su put zajedno surađivali na slikovnici za odrasle ''Oda sreći'' 2011. nakon što su se navodno upoznali 2009. godine.

Knjiga je bila uspješna i potaknula ih da zajedno naprave svoju drugu knjigu ''Sjene 2016. godine, a Grant je fotografirala Reevesa dok je snimao nastavak ''Johna Wicka''.

Govoreći o zajedničkom radu na njihovoj drugoj knjizi, Alexandra je za W Magazine rekla: ''Možemo provesti puno vremena raspravljajući. Možemo postati opsesivni.''

Knjiga ''Sjene'' sastavljena je od slika tamnih silueta Reevesa koje je snimila Grant i poezije koju je napisao glumac.

"Nitko se ne može kretati onako kako on može. On je stvarno ekstreman izvođač. To je veliki dio zašto su te slike tako zanimljive. Znao sam da ako pomaknem kameru dok zajedno plešemo, kao fotograf i subjekt, možemo stvoriti prekrasne optičke iluzije", izjavila je za LA Times.

Nadovezujući se na uspjeh svojih dviju knjiga, par je 2017. godine osnovao izdavačku tvrtku X Artists’ Books s fokusom na neobične suradnje i knjige kojima zapravo nije mjesto jer su između žanrova.

Keanu se pojavljuje i na raznim snimkama na Alexandrinu Instagramu, uključujući slatku fotografiju njih dvoje s omotanim rukama kako bi proslavili lansiranje ''Sjena'' 2016. godine.

Unatoč ogromnoj podršci obožavatelja koji očajnički traže uvid u njegov život, Keanu je poznat po tome što intimne detalje drži u tajnosti, uglavnom se suzdržavajući od upuštanja u osobne detalje, ali ranije ove godine, Keanu je progovorio o svojoj slatkoj vezi s Alexandrom, opisujući njihov trenutak blaženstva.

Tijekom razgovora za People glumca su zamolili da imenuje svoj posljednji trenutak blaženstva, na što je on odgovorio: ''Prije nekoliko dana s mojom dušom. Bili smo u krevetu. Bili smo povezani.''

Dodao je: ''Smijali smo se i hihotali. Osjećam se odlično. Bilo je jako lijepo biti zajedno.''

Mnoge zanima hoće li par stati i pred oltar, ali o tome su vrlo zadržani u javnosti iako je prošle godine Keanu fotografiran dok izlazi iz jedne draguljarnice u Los Angelesu. Alexandra je još 2020. godine progovorila za britanski Vogue o pronalasku ljubavi s Keanuom, no ostala je suzdržana kad se postavilo pitanje braka.

Stručno izbjegavajući pitanje na upit je li to nešto o čemu razmišlja, Alexandra je odgovorila: ''Ljubav na svim razinama vrlo je važna za moj identitet. Ne vjerujem da je izolacija put. Postoji razdoblje izolacije koje provodim kao slikar, ali duboko cijenim iskustvo veze.''

Inače, Keanu je prije Alexandre proživio tešku tragediju. Godinama nije bio u vezi zbog traume koju je doživio 90-ih godina kada je bio u vezi s glumicom Jennifer Syme, koju su proslavile uloge u filmovima Davida Lyncha. Prvo im se 1999. rodilo mrtvorođeno dijete, kćerkica Ava, jer je u osmom mjesecu trudnoće Jennifer morala ići na preuranjeni porođaj, a ishod ih je emocionalno uništio. Dvije godine nakon tog velikog udarca Jennifer je poginula u dobi od samo 28 godina u automobilskoj nesreći što je omiljenog glumca shrvalo do kraja i od čega se jedva oporavio.

