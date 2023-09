Sjećate se Taga, zgodnog i mlađahnog dečka Rachel iz Prijatelja? Evo kako izgleda 23 godine kasnije

Eddie Cahill utjelovio je lik Taga Jonesa u seriji "Prijatelji", a od tada se dosta promijenio.

Obožavatelji kultne serije "Prijatelji" sigurno se sjećaju zgodnog asistenta Rachel Green u modnoj kući Ralph Lauren, Taga Jonesa.

Rachel ga je zaposlila zbog izgleda, a kasnije joj je postao dečko, no prekinuli su na njezin 30. rođendan, kada je shvatila da je 24-godiišnji Tag premlad za nju.

Taga je utjelovio glumac Eddie Cahill, koji je nakon uloge u "Prijateljima" izgradio uspješnu glumačku karijeru.

"To je bio početak mojeg profesionalnog glumačkog iskustva. Generalno je bilo puno pritiska", prisjetio se jednom prilikom svojeg angažmana u "Prijateljima" te je dodao kako je srećom imao veliku podršku svih zvijezda serije, a posebice Davida Schwimmera, koji je glumio Rossa Gellera.

"On me uzeo pod svoje okrilje, no svi su bili jako dragi", prisjetio se.

U svojoj daljnjoj karijeri najzapaženiju ulogu ostvario je u seriji "CSI:NY" u kojoj je kao detektiv Don Flack glumio u čak 197 epizoda. Zatim se pridružio i glumačkoj ekipi serije "NCIS: New Orleans", kao Eddie Barrett.

Što se tiče njegova privatnog života, Eddie je od 2009. godine u sretnom braku s umjetnicom Nikki s kojom ima sina Henryja.

Eddieju je danas 45 godina, a kako izgleda 23 godine nakon što je utjelovio Taga Jonesa, pogledajte u galeriji.

