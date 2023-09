Naša pjevačica drastično promijenila imidž, ošišala se na fudbalerku, evo kakve su reakcije na tu njezinu veliku promjenu!

Mia Negovetić svojim se pratiteljima na Instagramu pohvalila novom frizurom, koja je drukčija od svih prijašnjih s kojima smo je viđali.

Naša mlada i talentirana pjevačica Mia Negovetić iznenadila je obožavatelje drastičnom promjenom imidža, koju je pokazala i na svom Instagramu, pa dobila niz komplimenata na račun novog izgleda.

20-godišnja Mia odlučila je skratiti svoju kosu i ošišati se na takozvanu, nekad jako popularnu fudbalerku, koja joj baš slatko pristaje. Video transformacije objavila je na Instagramu, a u njemu je brzinski podijelila i svoju rutinu šminkanja.

"Ti si stvarno jedna od rijetkih žena koja može furati fudbalerku i dalje dobro izgledati", "Kraljica frizura", "Prelijepa si s bilo kojom frizurom", "Na lijepoj ženi sve lijepo stoji", "Divna si", "Fenomenalna zurka", poručili su joj pratitelji.

Posljednjih godina, osim glasom, Mia privlači pozornost i svojim stasom, a sklona je i mijenjanju frizura, pa je tako neko vrijeme imala crnu kosu, zatim i narančastu, no njezin novi imidž pravo je iznenađenje.

Inače, Mia, kojoj je danas 20 godina, kaže da je dio javnosti još doživljava kao djevojčicu s naočalama koja je osvojila Hrvatsku svojom moćnom izvedbom himne na obljetnici Oluje 2015. godine.

"To je možda ljudima teško prihvatiti, s obzirom na to da sam na sceni od 11. godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem, jer me svi pamte kao curicu koja pjeva himnu", kazala je Mia jednom prilikom za IN magazin.

I dok je već kao dijete svojim glasom osvajala domaće, ali i svjetske pozornice, gostovala u američkim showovima i činila nas ponosnima, nisu se svi ponosili njome.

''Svaka priča ima dvije strane. Doživjela sam od neke djece pogrdne komentare i neke situacije koje zapravo uopće ne treba prepričavati, samo je poanta to da djeca znaju biti jako zločesta i jako neobzirna prema tuđim osjećajima. I djeca, i odrasli'', zaključila je Mia.

