Mia Negovetić otvorila je dušu i ispričala kako je na vlastitoj koži osjetiti neprihvaćanje i zlobu: ''Doživjela sam situacije koje uopće ne treba prepričavati...''

Da kreće nekim drugačijim putem, na kakav od nje nismo naviknuli, mlada pjevačica Mia Negovetić dala je svima do znanja još svojim prošlim singlom. Sada je stigao novi ''Plešem sama'' kroz koji progovara i iz vlastitih iskustava. Kako je biti drugačiji, na svojoj koži osjetiti neprihvaćanje i zlobu te zašto je važno ostati svoj otkrila je našoj Lani Samaržiji za In magazin.

''Plešem sama'' novim singlom poručuje Mia Negovetić i ponovno dokazuje kako jasno vidi svoj glazbeni smjer koji na putu do prvog albuma samouvjereno stvara potpisujući i tekst i glazbu:

''Mislim da ne može nitko ispričati bolje za mene nego što mogu ja sama. Niti bi se ikome povjeravala za neke situacije koje mi se dogode, pa me kasnije inspiriraju da napišem pjesmu'', kaže Mia.

U ovoj baladi koja prelazi u ozbiljan funk i house, Mia i vizualno prikazuje priču o neprihvaćanju u društvu, cyber- bullingu i borbi za autentičnog sebe:

''Generalno sam krenula s idejom kako imam osjećaj da nisam uvijek shvaćena do kraja. Ali svakako sam tom pjesmom htjela dati poruku da je u redu plesati sam, biti drugačiji, i biti svoj, i imat svoje želje, svoje ciljeve. Znam kako je to biti maltretiran i bulling i sve ostalo, nešto znam iz svog iskustva, nešto od ljudi s kojim sam se družila.

Stvarno vjerujem da se isplati držat svoju priču, bez obzira na to što drugi rekli jer na kraju dana si sam sa sobom i trebaš biti zadovoljan sam sa sobom'', zaključila je Mia.

A Mia je na scenu stigla sa svojih 11 godina. I dok je već kao dijete svojim glasom osvajala domaće ali i svjetske pozornice, gostovala u američkim showovima, i činila nas ponosnima, nisu se svi ponosili njome.

''Svaka priča ima dvije strane. Doživjela sam od neke djece pogrdne komentare, i neke situacije koje zapravo uopće ne treba prepričavati, samo je poanta to da djeca znaju biti jako zločesta i jako neobzirna prema tuđim osjećajima. Kako djeca, tako i odrasli'', smatra Mia.

Danas, 10 godina kasnije, svoj glazbeni put stvara isključivo onako kako ona želi. Tako je i s prvim albumom koji željno iščekuje predstaviti svima:

''Album je za mene jako velika stvar, pogotovo zato što je prvi, i dugo vremena sam ga kreirala, i čekala da nakon što ga završim, u nekoj demo verziji, da ja 150 posto zadovoljna s njime. Ne želim po nikakvim kalupima raditi, ne želim da ljudi očekuju od mene, jer na kraju krajeva to ni nisam. Ja sam isto sad polako odrasla osoba, imam svoje ciljeve i svoja gledišta'', poručila je Mia.

Pažnju svakako privlači i pojavom. Često je posljednjih godina mijenjala boju kose, na njezinu licu pojavili su se prisinzi, a na tijelu tetovaže:

''Uvijek me fasciniralo to kako možeš kroz neki crtež, kroz umjetnost ispričat neku priču, i u biti ja si iskreiram priču koja mi je u životu bila jedna velika stepenica za preći, tako sam i napravila prvu veću tetovažu na leđima. Može biti autentično, i ti pirsevi i to, obožavam nakit generalno'', zaključila je Mia.

Sretna je i u ljubavi:

''Skoro tri godine, da, smo skupa, pa mislim ne pričam puno o vezi svojoj jer ne volim to javno eksponirati, ali i tu treba korak po korak, to su ozbiljne stvari, suživot s nekim i samostalni život. I dalje sam u Kastvu, tamo sam si pronašla drugi dom'', otkrila je Mia.

U kojem i voli i stvara svoju glazbu. Ne samo za sebe, već i za druge. No, sve u svoje vrijeme kaže. A čini se kako njezino vrijeme itekako dolazi!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.