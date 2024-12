Glumac iz hit-serije preminuo u 38. godini, povukao se iz javnosti zbog teške bolesti

José de la Torre, kojeg su ljubitelji Netflixa mogli gledati u seriji "Striper", preminuo je nakon borbe s nepoznatom bolešću.

Španjolski glumac José de la Torre, koji se proslavio ulogom Ivana u Netflixovoj seriji "Striper" (''Toy Boy''), preminuo je u dobi od 37 godina. Vijest o njegovu preranom odlasku objavili su španjolski kolege nakon sprovoda održanog protekli tjedan.

Posljednju objavu na svojim društvenim mrežama postavio je još početkom lipnja, nakon čega mu je otkrivena teška bolest, zbog koje se odmah povukao iz javnosti.

Osim u "Striperu", koji govori o striperu nepravedno optuženom za ubojstvo, de la Torre je glumio u drugim španjolskom serijama poput "Amar es para siempre", "Vis a Vis: El Oasis" i "Servir y proteger". Svoju prvu ulogu ostvario je prije desetak godina u jednom glazbenom videu.

"Od vrlo mladih dana tražio sam utjehu u kinematografiji – iako ne toliko u glumi, barem ne isprva. Bio sam dijete koje nije moglo prestati gledati filmove, isključivo zbog užitka koji su mi pružali. No upravo me to očaralo i posadilo sjeme koje će kasnije izrasti u moju želju da se time bavim kao karijerom", izjavio je De la Torre jednom prilikom.

