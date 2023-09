Ni poslije 20 godina ne može skinuti pogled sa svoje lijepe supruge koju je upoznao na pomalo smiješan način!

Matt Damon i Luciana Barroso uživali su na plaži u Miamiju gdje su ih primijetili i snimili paparazzi koji su se tamo zatekli.

Holivudski glumac Matt Damon uživao je u romantičnom danu koji je proveo na plaži u Miamiju sa svojom pet godina mlađom suprugom Lucianom Barroso, čijem se tijelu ni sam ne može dovoljno nadiviti.

52-godišnji Matt pritom je i sam pokazao zavidnu formu i mišiće na kojima je očito poradio, a 47-godišnja Luciana plijenila je pažnju u plavom badiću dok on sam nije skidao pogled s nje.

Matt i lijepa Luciana u braku su od 2005. godine, ne vole svjetla reflektora i svoj privatni život drže u tajnosti. Ni od čega u svom životu nisu pravili veliku pompu, a kad su se vjenčali, gotovo da se za taj događaj nije ni saznalo. Par se upoznao 2003. godine u Miamiju, a sreli su se na neobičan i smiješan način, koji je bio dovoljan da par osjeti kemiju.

''Trebali smo snimati na Havajima, a onda je film premješten u Miami. Onda, jedne večeri, usred snimanja, nekoliko momaka iz ekipe je reklo: 'Hej, idemo negdje na pivo.' Rekao sam: 'Ne, nisam baš za to', ali nekako su me odvukli sa sobom", ispričao je Matt u jednom od intervjua.

Dobro je što su to učinili jer su završili u baru u kojem je njegova današnja žena konobarila.

''Vidio sam je preko puta u prepunoj prostoriji. Ne znam kako bi nam se inače ukrstili putevi da se to nije dogodilo'', zaključio je.

Par se zaljubio na prvi pogled, a Luciana je svoj prvi javni intervju dala tek 2018. godine za Vogue Australija.

''Konobarila sam, on je tamo snimao film i ekipa je jedne subote navečer završila u baru. Mattova priča je da me vidio na drugoj strani prostorije baš kad me obasjala neka svjetlost. A ja sam na to rekla: 'Normalno, bio je to noćni klub, bilo je svjetla posvuda!'''

Međutim, stvari su tada postale malo kompliciranije.

''Ljudi su ga tada počeli prepoznavati i tražiti slike i autograme, a onda je to sve postalo pomalo agresivno jer ljudi piju i slično, pa je došao i sakrio se iza mog šanka'', nastavila je.

''Pitao je može li tamo popiti svoje piće, daleko od ludila, a pritom je odigrao na kartu šarma i rekao: 'Vidio sam te i stvarno sam htio razgovarati s tobom.'"

No, umjesto da padne na njegov šarm, Luciana je Damonu odbrusila: ''Znaš, ako misliš biti ovdje, ne možeš samo stajati!''

Damon je prihvatio izazov, posao barmena nije mu teško pao, a sve ostalo je povijest.

2005. godine par je odlučio stati pred oltar i proslaviti to malim privatnim slavljem u New Yorku, a godinu dana kasnije postali su roditelji kćeri Isabelle. 2008. godine rodila im se druga kći Gia Zavala, a 2010. i Stella.

Bračne su zavjete obnovili 2013. godine, a Matt je svoju ljubav prema obitelji dodatno dokazao i tetoviranjem imena svojih najdražih žena u obitelji na ruku.

