Zgodna braća iz Supertalenta prava su senzacija na društvenim mrežama, pogledajte zašto dobivaju milijune lajkova!

Esteriore Brothers na Instagramu prati više od pola milijuna ljudi, a njihove sniimke šire se društvenim mrežama.

Glazbena skupila Esteriore Brothers osvojila je prvi Zlatni gumb u ovogodišnjem Supertalentu.

Dala im ga je Maja Šuput, koju su osvojili nastupom, ali i šarmom, a skupinu čine četvorica braće iz Italije, Piero, Mimmo, Gabriele i Amedeo.

Zgodna braća već od ranije uživaju veliku popularnost na društvenim mrežama. Na Instagramu ih prati više od pola milijuna ljudi i njihova videa često budu viralna, pa je moguće i da ste neka već vidjeli.

Nedavno su zapjevali i s legendarnim Sealom, a video u kojem na gondoli u Veneciji pjevaju "Sara perche ti amo" ima više od milijun lajkova na Instagramu.

Imali su i televizijska gostovanja u Švicarskoj, a Talijane su osvojili 2019. godine, kada su prvi put pojavili na talijanskoj televiziji u emisiji Tu Si Que Vales. 2020. godine su objavili i svoj prvi album "To Get Her".

Održavaju koncert, izdaju singlove i albume te čak prodaju i službene suvenire benda.

Braća inače dolaze iz tradicionalne sicilijanske obitelji i u njihovoj kući, glavnu riječ vode žene. Baka je glava kuhinje i živi s njima, a svake nedjelje se obavezno na obiteljskom ručku okuplja njih dvadesetak. Mama je glava kuće i njezina je uvijek zadnja, a svaki dan joj se moraju javiti. Tata je doselio u Švicarsku vrlo mlad i tamo je upoznao i njihovu majku kojoj je davao satove klavira. Tako je počela njihova ljubavna i glazbena priča. Pjevali su u bendu, a Piero i Mimmo su s njima stali na pozornicu prvi put kad je Mimmo imao samo 4 godine. Roditelji i danas pjevaju po vjenčanjima i u crkvi. Tako su i braća Esteriore preko roditelja zavoljeli glazbu. Iako su Piero, Mimmo i Gabriele frizeri, a Amedeo fotograf i web dizajner, počeli su u slobodno vrijeme zajedno nastupati kao bend.

Nastup na Supertalentu im je ujedno i prvi u Hrvatskoj, a Gabriele se tome posebno radovao jer je dugogodišnjoj djevojci iz osnovne škole obećao da će je oženiti u Hrvatskoj. Trojica braće su zaljubljeni, a Amedeo je zasad slobodan i ne planira tako skoro u vezu jer mu je dosta drama njegove braće.

