Ni od čega u svom životu nisu pravili veliku pompu, a 17 godina mlađa ljepotica osvojila ga je na zanimljiv način

Matt Damon i Luciana Barroso bili su glavne zvijezde premijere njegova novog filma "Air" u Los Angelesu.

Matt Damon i njegova 17 godina mlađa supruga Luciana Barroso pojavili su se u glamuroznim izdanjima na premijeri njegovog željno iščekivanog filma "Air" u Los Angelesu.

52-godišnji Matt za tu je važnu prigodu odabrao crno odijelo ispod kojeg je nosio majicu iste boje, dok je 46-godišnja Luciana pokazala noge u crnoj asimetričnoj haljini, a mnogi se slažu da izgleda bolje no ikad. Par je zajedno pozirao na crvenom tepihu s osmijehom na licu, a pridružile su im se i njihove tri kćeri, 16-godišnja Isabella, 14-godišnja Gia i 12-godišnja Stella.

Matt i lijepa Luciana u braku su od 2005. godine, ne vole svjetla reflektora i svoj privatan život drže u tajnosti. Ni od čega u svom životu nisu pravili veliku pompu, a kad su se vjenčali, gotovo da se za taj događaj nije ni saznalo.

Par se upoznao 2003. godine u Miamiju, a sreli su se na neobičan i smiješan način, koji je bio dovoljan da par osjeti kemiju.

''Trebali smo snimati na Havajima, a onda je film premješten u Miami. Onda, jedne večeri, usred snimanja, nekoliko momaka iz ekipe je reklo: 'Hej, idemo negdje na pivo.' Rekao sam: 'Ne, nisam baš za to', ali nekako su me odvukli sa sobom", ispričao je Matt u jednom od intervjua.

Dobro je što su to učinili jer su završili u baru u kojem je njegova današnja žena konobarila.

''Vidio sam je preko puta prepune prostorije. Ne znam kako bi nam se inače ukrstili putevi da se to nije dogodilo'', zaključio je.

Par se zaljubio na prvi pogled, a Luciana je svoj prvi javni intervju dala tek 2018. godine za Vogue Australija.

''Konobarila sam, on je tamo snimao film i ekipa je jedne subote navečer završila u baru. Mattova priča je da me vidio na drugoj strani prostorije baš kad me obasjala neka svjetlost. A ja sam na to rekla: 'Normalno, bio je to noćni klub, bilo je svjetla posvuda!'''

Međutim, stvari su tada postale malo kompliciranije.

''Ljudi su ga tada počeli prepoznavati i tražiti slike i autograme, a onda je to sve postalo pomalo agresivno jer ljudi piju i slično, pa je došao i sakrio se iza mog šanka'', nastavila je.

''Pitao je može li tamo popiti svoje piće, daleko od ludila, a pritom je odigrao na kartu šarma i rekao: 'Vidio sam te i stvarno sam htio razgovarati s tobom.'"

No, umjesto da padne na njegov šarm, Luciana je Damonu odbrusila: ''Znaš, ako misliš biti ovdje, ne možeš samo stajati!''

Damon je prihvatio izazov, a posao barmena mu nije teško pao, a sve ostalo je povijest.

2005. godine par je odlučio stati pred oltar i proslaviti to malim privatnim slavljem u New Yorku, a godinu dana kasnije postali su roditelji prve kćeri Isabelle. 2008. godine rodila im se druga kći Gia Zavala, a 2010. Stella.

Bračne su zavjete obnovili 2013. godine, a Matt je svoju ljubav prema obitelji dodatno dokazao i tetoviranjem imena svojih najdražih žena u obitelji na ruku.

