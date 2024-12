Selena Gomez se zaručila! Pjevačica šokirala fanove fotografijom prstena, svi joj čestitaju!

Selena Gomez i Benny Blanco bili su prijatelji više od desetljeća, a sada se pjevačica pohvalila zarukama na Instagramu.

Selena Gomez šokirala je obožavatelje otkrivši da je zaručena za svog dečka Bennyja Blanca nakon godinu i pol dana veze.

32-godišnja pjevačica i glumica objavila je vijest na Instagramu gdje se pohvalila ogromnim zaručničkim prstenom.

"Zauvijek počinje sada..." napisala je Selena u opisu.

Također je podijelila fotografiju na kojoj ponosno pokazuje prsten pred kamerom, dok ju je Blanco grlio i poljubio u glavu.

Par je primio mnoštvo čestitki od svojih slavnih prijatelja, uključujući Cardi B, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow i najbolju prijateljicu Selene Gomez, Taylor Swift.

Gomez se inače viđa s Blancom od lipnja 2023., iako je vezu potvrdila tek u prosincu te godine.

Tada je putem Instagrama obavijestila obožavatelje da je potajno u vezi s producentom hitova već šest mjeseci te da je on njezino "apsolutno sve."

Prije veze s Blancom, hodala je s The Weekndom, Zeddom, Nickom Jonasom, Taylorom Lautnerom te je bila povezana s nekoliko drugih zvijezda, uključujući Zayna Malika i Andrewa Taggarta iz grupe The Chainsmokers.

Također je bila poznata po turbulentnoj vezi s Justinom Bieberom, koja je trajala osam godina, prije nego što su prekinuli 2018. On je sada u braku s manekenkom Hailey Bieber, s kojom je u kolovozu dobio sina.

Prije nego što su postali par, Gomez i Blanco bili su prijatelji više od deset godina i čak su zajedno radili na glazbi.

Blanco je producirao tri od njezinih najvećih hitova, uključujući pjesmu "I Can't Get Enough" iz 2021. i "Same Old Love" iz 2015.

Nedavno se našao na listi najseksi muškaraca 2024. godine, a više o tome pisali smo OVDJE.

