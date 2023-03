Omiljena slatkica ostvarila je veliki zavidni uspjeh, a za sve je kriv rat sa suprugom bivšeg dečka!

Selena Gomez postala je prva žena koja ima 400 milijuna pratitelja na Instagramu samo nekoliko tjedana nakon što je svrgnula Kylie Jenner s trona društvene mreže.

Selena Gomez postala je prva žena koja je prešla brojku od 400 milijuna pratitelja na društvenim mrežama, a s trona je skinula trenutno omraženu Kylie Jenner koja ima nevjerojatnih 382 milijuna pratitelja.

Gomez je trenutno treća najpraćenija osoba na Instagramu iza nogometaša Cristiana Ronalda koji ima 562 pratitelja i Lionela Messija čiji svaki pokret prati 442 milijuna ljudi.

Selena je već jednom imala titulu najpraćenije 2019. godine prije nego ju je prestigla Ariana Grande, a onda i Kylie.

Međutim, u posljednje vrijeme zaiskrilo je između Selene i Kylie te njezine prijateljice Hailey Bieber gdje su Kylie i Selena izvukle deblji kraj te su trenutno vrlo omražene u javnosti.

Iako se može pohvaliti milijunima pratitelja, Selena je nedavno za Vanity Fair rekla da se povukla s društvenih mreža i da na svom telefonu ima samo aplikaciju TikTok.

Zvijezda je dodala da su je povrijedili zlobni komentari te da je previše korištenja društvenih platformi smatrala gubitkom vremena.

Rekla je: ''Ljudi me mogu nazvati ružnom ili glupom, a ja kažem, kako god. Međutim, neki me komentari pogode. Stalno bih plakala. Stalno sam imao tjeskobu… Nisam više mogla. Bio je to gubitak mog vremena.''

''Jedina stvar koju imam na telefonu je TikTok jer smatram da je malo manje neprijateljski raspoložen'', otkrila je.

Podsjetimo, Selena je sada ponovno skupila veliku podršku pratitelja nakon što su je Kylie i Hailey, supruga bivšeg dečka Selene Justina Biebera, krenule ismijavati na društvenim mrežama, a Selenini obožavatelji, ali i ostala javnost stali su na njenu stranu te se oštro okomili na Bieberovu i Kylie.

