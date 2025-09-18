Vrckava kćerkica našeg veslača nasmijala je sve na konferenciji, svom tati zadala je prave glavobolje

Kćerkica Damira Martina, Mara Martin, ukrala je show na predstavljanju Europskog tjedna sporta 2025.

Na konferenciji u sklopu predstavljanja Europskog tjedna sporta 2025., hrvatski veslač Damir Martin nije bio glavna zvijezda događaja – tu je ulogu neočekivano preuzela njegova preslatka kćerkica Mara.

Dok su sportaši i uzvanici govorili o važnosti bavljenja sportom, Mara je neumorno privlačila pozornost svih okupljenih. Na tatinom je krilu bila sve samo ne mirna – dosađivala se, vrpoljila i na svoj način zabavljala publiku.

Damir Martin s kćerkicom Marom - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Damir Martin s kćerkicom Marom - 2 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Damir Martin s kćerkicom Marom - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

U jednom je trenutku odlučila pozdraviti prisutne, što je izmamilo osmijehe i pljesak, a zatim je – pomalo ljutito – sjela na pod ispred govornika prekriženih ruku, dajući svima do znanja da joj je dosta ozbiljnih razgovora.

Damir Martin s kćerkicom Marom - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Damir Martin s kćerkicom Marom - 6 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Damir Martin s kćerkicom Marom - 5 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Fotografi su je zabilježili u nekoliko simpatičnih poza, a jasno je da je Mara bila prava mala zvijezda događaja. Njen tata nije ju mogao smiriti, a brojni tate, i mame, sigurno će se poistovjetiti s njim.

Damir Martin Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Inače, Damir je u sretnom braku sa suprugom Ivanom, a tko je ona pročitajte OVDJE.

Damir Martin i supruga Ivana - 14 Foto: Instagram

Damir Martin i supruga Ivana - 6 Foto: Instagram

Osim Mare, par ima i još jednu djevojčicu, a sretnu vijest otkrili su prošle godine.

Damir ima puna usta hvale kad je u pitanju kulinarskoumijeće njegove supruge.

Damir Martin i supruga Ivana - 3 Foto: Instagram

Damir Martin i supruga Ivana - 2 Foto: Instagram

''Nadmašuje samu sebe u kuhinji. Ne bih ja mogao biti s nekim tko ne zna kuhati, tko nije gurman, a Ivana i ja smo to zasigurno, a tako odgajamo i Maru, da bude gurmanica i da voli finu papicu'', rekao je jednom prilikom za IN magazin.

