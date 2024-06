Lijepe vijesti u domu našeg najtrofejnijeg veslača, ekskluzivno za IN magazin otkrio: ''Dolazi još jedna curka!''

Čak 50-ak sportaša u Hrvatskoj trenutno je u slatkom iščekivanju - bliže se Olimpijske igre. Jedan od njih je i naš trofejni veslač Damir Martin, koji osim natjecanja željno očekuje i drugo dijete. Djevojčica bi u obitelj Martin trebala stići kao šlag na kraju natjecanja. Prije puta u Pariz, naša Sanja Jurković ulovila ga je na Jarunu na jednom od posljednjih treninga.

Majka i otac upoznali su mu se na veslanju, istim sportom bavio se i njegov djed, kao i stariji brat, pa je bilo samo pitanje vremena kada će Damir Martin plivanje zamijeniti veslanjem.

''I za blagovaonskim stolom i za večerom i na izletima, gdje god idemo, samo pričamo o veslanju nekako ti to uđe i ti si veslač i prije nego što uđeš u čamac'', govori.

Danas ovaj dvostruki svjetski i europski prvak u svojoj kolekciji ima olimpijsko srebro i broncu, ali i najbolju motivaciju za uskoro je upotpuniti zlatom ovog ljeta u Parizu.

''Svakako sam uzbuđen što krajem devetog mjeseca dobivamo prinovu, dolazi još jedna curka među nas, tako da će biti još jedno zanimljivo razdoblje nakon Olimpijskih igara!'', otkriva.

''Još malo nespavanja, šalio sam se da se Mara priključila pripremama sad za ove Olimpijske igre jer kao na treninzima veslačkim ću radit samo na snazi jer doma radim izdržljivost'', rekao je kroz smijeh.

Dvoipolgodišnja Mara veseli se sestrici iako će s njom možda morati dijeliti rođendan.

''Sad već onako, ne znam, gasi svjetlo u našoj spavaćoj sobi i kaže ''laku noć seka'', već priča o tome, uživjela se u ulogu starije seke, kaže ja ću je učiti puzati, ja ću puzati s njom, i onda ona krene puzati tako da je smiješno i veselo.''

Pa iako bi je volio usmjeriti na sportski način života, ništa joj, kaže, ne želi nametati. O veslanju ionako, šali se Damšo, sluša za svakim nedjeljnim ručkom.

''U početku je otac odmah krenuo s tim veslačkim pričama, pa sam ja to odmah stopirao, ajde, idemo pričati malo o nečemu drugom, dosta je više o veslanju, nemoj maltretirati još nedjeljom za ručkom moju obitelj, dosta što si svoju obitelj maltretirao'', šali se.

Suvišno je reći da su mu upravo Mara i supruga Ivana najveća podrška i najglasnije navijačice.

''Okupljaju ekipu iz zgrade da navijaju svi zajedno, skupe se iza u parku i otvore laptop i onda navijaju svi zajedno. To mi je nekako uvijek slika na zagrijavanju prije same utrke da me još više pobudi i motivira.''

Iako je za ove Olimpijske igre u formi života, ne voli ih nikome unaprijed posvećivati.

''Nikad ne volim tako pričati unaprijed o posvetama i osvajanju nečega, to mi je onako možda i praznovjerje, a možda je bolje i meni za psihološku pripremu.''

Zadnji put za In magazin, rekao je da su mu ovo zadnje Olimpijske igre za koje se priprema.

''Zadnje ozbiljne na kojima mislim napraviti stvarno najveći rezultat i da to bude kruna karijere. Možda trenutno tako pričam, kasnije će biti moto važno je nastupiti ili sudjelovati!''

Na nedavno održanom Svjetskom kupu osvojio je drugo mjesto, a pred finalnu utrku malo ga je poljuljao rezultat naših Vatrenih protiv Španjolske.

''Nama taman pred finalnu utrku nije dobro došao, sigurno bi bilo bolje da su dečki pobijedili i da smo imali još tog nekog naboja pred finale Svjetskog kupa.''

Pa iako je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu, a tome svjedoče i vrtoglavi iznosi na računima nogometaša, oni koji su odabrali manje praćene sportove zbog svoje odluke ne žale.

''Sportaš je sportaš, u kojem god da je sportu, sad ovo ostalo što se događa oko sporta, na to sam sportaš ne može utjecati. Mi imamo potpuni respekt prema svakom nogometašu, bez obzira na sve, a to što je njegov rad i njegova kap znoja cijenjena puno više nego naša kap znoja, mi na to ne možemo utjecati, na kraju krajeva zbog toga nismo ni krenuli u sport.''

