Ovo još niste vidjeli! Naš pjevač koji čeka bebu pohvalio se baš neobičnim hobijem

Igor Drvenkar na Instagramu je otkrio da je veliki fan jedne društvene igre, a skupljanje izdanja preraslo mu je u hobi.

Frontmen Parnog valjka Igor Drvenkar na društvenim mrežama iznenadio je svoje pratitelje otkrivši svoju veliku strast osim glazbe.

Naime, Igor je veliki fan društvene igre Monopoly, a sad se fotografirao u svom dnevnom boravku među brojnim izdanjima.

"Možda nisam kralj nekretnina, ali na Monopoly ploči imam ozbiljan portfolio. Kad već ne mogu kupiti pola grada, barem mogu na ploči. Trenutno – 12 izdanja i rastemo dalje'', napisao je Igor.

Igor Drvenkar - 4 Foto: Igor Drvenkar/Instagram

''A kdje ti je onaj plavi, najstariji iz Jugoslavije, onaj je najjači'', ''Monopoly dogs! Prvi put to vidim'', ''Može dva hotela na Azurnoj obali?'', ''Podsjetio me na djetinjstvo'', pisali su mu pratitelji.

Podsjetimo, Igor je nedavno objavio prelijepu vijest. Njegova djevojka Nora je trudna, a kako je par vijest obznanio fanovima pogledajte OVDJE.

Igor Drvenkar s djevojkom Foto: Igor Drvenkar/Instagram

Tko je tajanstvena ljepotica s kojom frontmen Parnog valjka čeka bebu čitajte OVDJE.

Igor Drvenkar i djevojka Nora - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

