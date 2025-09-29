Životna priča žene koju u 61. godini krasi titula seks-simbola

Monica Bellucci, bezvremenska diva europske i svjetske kinematografije, danas slavi svoj 61. rođendan te i dalje jednako očarava spojem elegancije, talenta i životne mudrosti.

Rođena je 30. rujna 1964. u Città di Castello u Umbriji, Italiji. Monica Anna Maria Bellucci bila je jedino dijete Brunelle Briganti i Pasqualea Belluccija. Njezin otac bio je vlasnik kamionske kompanije, a majka domaćica i amaterska slikarica. Odrasla je u selu Selci-Lama u općini San Giustino pokraj rijeke Tiber.

Monica je pohađala klasičnu gimnaziju i pokazivala sklonost intelektualnim predmetima – filozofija, latinski i grčki bili su dio njezina školovanja. U mladosti je predstavila prvu modnu fotosekciju s 13 godina – za prijatelja obitelji koji se bavio fotografijom. U jednom trenutku upisala je studij prava na sveučilištu u Perugii, s ciljem da postane odvjetnica, uz modeling kao način da financijski podrži studij. No kako je prerastanje u svijetu mode i ljepote podrazumijevalo velike mogućnosti, ubrzo je odlučila posvetiti se karijeri modela.

Karijera modelinga postupno je prerastala u nešto više od sporedne djelatnosti. Bellucci je radila u modnim prijestolnicama poput Milana i Pariza te surađivala s vrhunskim dizajnerima i fotografima. Postala je zaštitno lice za Dolce & Gabbana, a radila je i kampanje za Dior i druge poznate modne kuće.

U jednom trenutku govorilo se da je već u 1989. bila vrlo uspješna i financijski neovisna. Modeling joj je otvorio vrata filmskog svijeta — producenti i redatelji počeli su primjećivati ne samo njezinu fizičku ljepotu nego i prisutnost, karizmu i potencijal za uloge većih dramatskih projekata.

Monica je debitirala kao glumica 1991. u televizijskoj miniseriji ''Vita coi figli'', igrajući lik Elde. Do početka 1990-ih imala je nekoliko sporednih uloga, ali njezin prelazak u ozbiljniju glumu uslijedio je postupno. U 2000. godini dobila je zapaženu ulogu u filmu ''Under Suspicion'' uz Morgana Freemana i Genea Hackmana.

No prava breakout uloga bila je u talijanskom filmu ''Malèna'' (2000.), gdje je portretirala misterioznu udovicu čija je ljepota izazivala pažnju i želju kod muškaraca, ali i ogovaranja i zavisti.

Odvažan izbor bio joj je i francuski film ''Irréversible'' (2002.) režisera Gaspara Noéa, film pun intenzivnih i kontroverznih scena u kojem je Bellucci glumila Alex. Scena silovanja u filmu postala je predmet brojnih diskusija i reakcija publike.

U nastavku karijere prešla je i u holivudske produkcije: pojavila se u ''The Matrix Reloaded'' i ''The Matrix Revolutions'' (2003.) u ulozi Persephone.

Nadalje, bila je dio velikih projekata kao što su ''The Passion of the Christ'' (2004.), u kojem je utjelovila Mariju Magdalenu te razne europske koprodukcije, dionice između mainstream i arthouse kinematografije.

Pozornost je privukla kad je prihvatila ulogu u Bond filmu ''Spectre'' — time je postala jedna od starijih žena u Bond franšizi u vidljivom, značajnom liku, što je potaknulo rasprave o tome kako Hollywood tretira zrelije žene.

Osim glume, Bellucci je u filmskoj industriji aktivna i iza scene — članica je Akademije filmskih umjetnosti i znanosti (Oscars), predstavljajući Italiju kao stalan član članstva Akademije. Također je dobila počasne državne priznanja u Francuskoj: orden Arts et Lettres (2006.) te Legiju časti (2016.).

Godine 1999. udala se za francuskog glumca Vincenta Cassela, nakon što su se upoznali 1996. na snimanju filma ''L’Appartement''. Par ima dvije kćeri, Devu Cassel (rođena 2004.) i Léonie Cassel (rođena 2010.).

Iako su dugo bili emotivno povezani, Monica i Vincent najavili su razvod u kolovozu 2013. radi nerazrješivih nesuglasica, nakon više od desetljeća zajedničkog života.

Nakon razvoda od Cassela Monica je održavala prilično diskretan ljubavni život. U novije vrijeme bila je u vezi s redateljem Timom Burtonom — veza koja je postala javna 2023. godine. Par je javno objavio prekid u rujnu 2025. nakon otprilike dvije godine veze.

Monica je u intervjuu za Vogue Italia izjavila da Burton i ona dijele međusobno poštovanje i duboku brigu te da on uvijek ima posebno mjesto u njezinu srcu.

Monica Bellucci već dugo vremena pobjeđuje stereotipe ljepote i dobne diskriminacije. Iako mnogi mediji često ističu njezin status seks-simbola, ona sama pokušava balansirati između ljepote, intelekta i profesionalnog integriteta. U brojnim intervjuima isticala je da ne želi biti definirana samo izgledom — da želi uloge koje imaju dubinu, emocionalni raspon, izazov.

