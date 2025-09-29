Meghan Markle pokazala djelić luksuznog dnevnog boravka u kojem se ističe kraljevski detalj

Meghan Markle pružila je obožavateljima rijedak uvid u luksuznu vilu od 14 milijuna dolara koju dijeli s princom Harryjem i njihovom djecom, princom Archiejem i princezom Lilibet, u Kaliforniji.

Vojvotkinja od Sussexa objavila je na svom Instagramu snimku koja prikazuje njezinu udobnu dnevnu sobu u domu u Montecitu.

Podijelivši kratki video na svom Instagramu za 4,2 milijuna pratitelja, majka dvoje djece pokazala je elegantan cvjetni aranžman i svog bigla Miju, koja je spavala na prekrasnoj krem fotelji s odgovarajućim tabureom.

Meghan Markle na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Upadljivo cvijeće bilo je postavljeno u bijelu kamenu vazu, ukrašenu logom iz Meghanina lifestyle brenda As Ever.

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se skandala koji je obilježio ovaj naš domaći par? Ovi trenuci pokazuju da je sve iza njih!

Međutim, časopis PEOPLE otkrio je da je proizvod jedinstven i izrađen isključivo za set Netflixova showa vojvotkinje ''With Love, Meghan'' te da bivša glumica zasad nema planova za novu kolekciju kućnog dekora.

Do sada je Meghanin brend plasirao džemove, vina, čajeve i druge prehrambene proizvode, ali supruga princa Harryja ranije je nagovijestila da bi mogla proširiti tvrtku i na kućanske artikle ili modu.

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

U travnju je za časopis Inc, nakon prve As Ever promocije, sugerirala širenje brenda na druga područja: ''Nadam se da ljudi u svemu što stvaram i dijelim mogu vidjeti odraz mene same… To je jednostavno produžetak mene.''

Meghan Markle na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Ipak, prije nekoliko dana otkriveni su problemi s prodajom, čime je to rezultiralo pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Misterij ubojstva tinejdžerice: Kako se pjevač našao usred jezive priče o raskomadanom tijelu?

Diskretni nagovještaj potencijalne nove linije nije bio jedini skriveni detalj u Meghaninoj snimci – uključila je i kraljevsku simboliku.

Naime, ruže iz njezina vrta u As Ever vazi, postavljenoj na elegantan stolić pokraj fotelje, bile su upotpunjene cvijetom poznatim kao Queen Anne's lace (čipkasta cvjetnica), kako je otkrila majka dvoje djece.

Princ Philip, Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Profimedia

U opisu na svom Storyju napisala je: ''Delphinium, Nigella, Veronica – upoznajte As Ever. S ružama iz vrta i Queen Anne's lace (i jako pospanom Mijom). Izgledate divno, dame.''

Meghan Markle na Instagramu - 1 Foto: Instagram

U dnevnoj sobi vojvotkinje mogla se vidjeti i smeđe-krem Hermesova deka vrijedna 2000 dolara. Iza fotelje, obožavatelji su mogli uočiti i elegantan vanjski prostor – sa stilskom stolicom i stolom te sjenicom od zelenila.

Sviđa li vam se Meghanin dnevni boravak? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Galerija 18 18 18 18 18

Pogledaji ovo Naslovnica Znate li da Josipa Lisac ima mlađu sestru? Nevjerojatno su slične!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Pogledajte s koje bajkovite lokacije se javio markantni Miro iz naše hit-serije

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Mlada pjevačica srušila se na pozornici, odvela ju je hitna pomoć