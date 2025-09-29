Dikan objavio fotografiju s najvažnijom ženom u svom životu: ''Moje suho zlato...''

Josip Radeljak Dikan na Facebooku je podijelio fotografiju s vrlo važnom osobom u svom životu.

Na društvenim mrežama Josip Radeljak Dikan često objavljuje nove fotografije i statuse, a nerijetko se među njima pronađu objave posvećene obitelji.

Osim pokojne supruge Ene Begović koje se prisjeti, sad je posvetio objavu i najvažnijoj ženi u svom životu nakon smrti naše glumice, svojoj kćeri Lani Radeljak.

Josip Radeljak Dikan - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

''Davni lijepi dubrovački dani!!! A moje malo SUHO ZLATO tek počelo rasti!'', napisao je uz staru fotografiju njih dvoje na Stradunu.

Podsjetimo, Lana se rodila 2000. godine, samo mjesec dana prije pogibije njene majke u prometnoj nesreći.

Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram

Nedavno se Lana pohvalila velikim poslovnim uspjehom u svom životu, a ove godine se i zaručila za bivšeg natjecatelja MasterChefa. O kome se radi pogledajte OVDJE.

Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram

