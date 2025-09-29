Tko je novi srpski miljenik žena?

Srpski glazbenik niže uspjehe, a obožavateljice su mu već prišile titulu novog miljenika žena.

U posljednje vrijeme sve se više priča o mladom glazbeniku Đorđu Ćulafiću, poznatijem pod umjetničkim imenom Džordži. Njegovo ime često se spominje na društvenim mrežama i u medijima, a razlog je kombinacija talenta, izgleda i karizme kojom osvaja publiku.

Prvi put privukao je pažnju na audiciji za IDJ Show, kada se predstavio svojom autorskom pjesmom ''Zora''. Izvedbom je oduševio žiri i publiku, a mnogi su odmah osjetili da je riječ o nečemu posebnom.

Đorđe Ćulafić Džordži Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Đorđe Ćulafić Džordži Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Nakon tog nastupa, Džordži je nastavio graditi karijeru. Okušao se i na srpskom izboru za pjesmu za Eurosong s pjesmom ''Luna Park''.

Na Instagramu ga prati oko 40 tisuća ljudi, a brojka stalno raste. Tamo redovito dijeli trenutke iz privatnog i profesionalnog života, dok mu fanovi ne prestaju slati komplimente.

Osim pjevanjem, istaknuo se i kao voditelj IDJ Showa, gdje je još jednom pokazao svoj šarm i prirodnost pred kamerama. Radio je i kao model te snimao kampanje za brojne slavne brendove.

Iza njega je i duet s Editom ''Etida'' koji broji više od 6 milijuna pregleda na YouTubeu te pjesma ''Loš sam ti ja'', koja ima oko 3.5 milijuna pregleda. Nedavno je objavio i novi album.

S obzirom na sve što je dosad postigao, jasno je da je Džordži tek na početku – a njegova popularnost samo raste iz dana u dan.

