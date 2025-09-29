Kako izgleda zgodni nasljednik Davora Bilmana? Fotke su dokaz da je očeva kopija

Naš plesni instruktor 2011. rastao se od supruge Vesne, a u braku su dobili sina koji danas ima 25 godina.

Nova sezona Supertalenta vratila se na male ekrane, a s njom i naš prepoznatljivi žiri – Maja Šuput, Martina Tomčić, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman.

Zanimljivo je da je upravo Davor najdugovječniji član žirija – publika ga prati još od samih početaka showa. Njegovi komentari, šarm i specifičan smisao za humor postali su neizostavan dio svake sezone.

Davor Bilman

Osim u ulozi strogog, ali pravednog suca, Bilman je svojedobno na društvenim mrežama pokazao i privatnu stranu.

Naime, on je otac mladića koji se zove Leo, a dobio ga je u braku s prvom suprugom Vesnom. Nemoguće je ne primjetiti koliko zapravo sliče.

Poznato je da je Leo upisao studij ekonomije, na kojoj je išao i njegov otac, ali kada je riječ o plesu tu nije slijedio očeve stope.

''Za sada nije išao mojim plesnim stopama. Žao mi je zbog toga, no vjerujem da je za sve potrebno pravo vrijeme, pa se još uvijek nadam da će jednog dana otkriti čari plesa'', rekao je za Večernji list svojedobno.

Davor Bilman

Davor Bilman i Martina Tomčić

Davor Bilman u finalu Supertalenta

