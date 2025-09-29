Video je hit! Gradonačelnik Pregrade ukrao show na Rozginom koncertu

Neočekivani trenutak s koncerta Jelene Rozge oduševio je publiku te postao hit na društvenim mrežama.

Subotnja večer u Pregradi bila je u znaku glazbenog spektakla – Jelena Rozga nastupila je u sklopu tradicionalne manifestacije 55. Branje grojzdja i oduševila publiku svojim hitovima.

Vrhunac večeri dogodio se kada je na pozornicu stao gradonačelnik Pregrade, Goran Vukmanić, i zajedno s Rozgom otpjevao pjesmu "Prsti zapleteni". U originalu ovaj hit izvodi s klapom Rišpet, no ovoga puta zamijenio ih je Vukmanić, koji i sam pjeva u klapi Kmeti.

Jelena Rozga - 7 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Publika je njihov duet nagradila ovacijama, a Rozga nije krila oduševljenje pa je pred svima pohvalila gradonačelnikovo pjevanje.

Snimka nesvakidašnjeg trenutka ubrzo je završila i na društvenim mrežama, gdje se počela dijeliti i komentirati – a reakcije su, očekivano, bile prepune simpatija.

Jelena Rozga - 1 Foto: Nikola Vilic / CROPIX

''Ostali smo bez gradonačelnika, dogovorio je suradnju s Jelenom'', ''Svaka čast, predobro'', ''Bravo'', ''Predivno'', ''Bravo, naš gradonačelnik je veseljak i voli pjesmu. Prekrasno pjeva, svaka mu čast'', ''Fantastično'', ''Ma bolje od originala'', dio je komentara s Facebooka.

Naša pjevačica nedavno je na društvenim mrežama podijelila vijest koja ju shrvala. Detalja pročitajte OVDJE.

Jelena Rozga Foto: Instagram

