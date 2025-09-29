Dirljiv oproštaj u Zagrebu: Becker, Šerbedžija i mnogi velikani ispratili legendarnog Nikolu Pilića

Zagreb se oprostio od legendarnog tenisača i trenera Nikole Pilića, uz prisustvo brojnih sportskih i javnih velikana.
Zagreb se danas oprostio od Nikole Pilića, jednog od najistaknutijih tenisača i trenera s ovih prostora.3 vijesti o kojima se priča i stas i glas Znate li tko je ovaj frajer koji je na špici privlačio poglede? bloom je njegova preslika Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio Prepoznajete ga? Olimpijski pobjednik nakon braka s milijarderkom postao je žena
Više o tome čitajte na gol.hr-u (OVDJE).
Komemoracija je održana u hotelu Sheraton, a među okupljenima su bili brojni sportski velikani, dužnosnici i prijatelji proslavljenog trenera.
Posebnu pozornost privukao je Boris Becker, trostruki osvajač Wimbledona i možda najpoznatiji Pilićev učenik, koji je pod njegovim vodstvom s 17 godina stigao do svog prvog Grand Slam naslova.
Komemoracija Nikole Pilića - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Komemoracija Nikole Pilića - 9 Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Tko je prelijepa bosanska manekenka? Od izbjegličkog djetinjstva došla je do svjetske modne scene
Oproštaju su prisustvovali i Rade Šerbedžija, Miro Ungar, Ivan Ljubičić, Mario Ančić i mnogi drugi. Uz Beckera je sjedila Pilićeva udovica, glumica Mija Adamović Pilić, čije su suze dirnule okupljene.
Komemoracija Nikole Pilića - 6 Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Komemoracija Nikole Pilića - 7 Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Komemoracija Nikole Pilića - 5 Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Komemoracija Nikole Pilića - 3 Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Komemoracija Nikole Pilića - 4 Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Nikola Pilić ostavio je dubok trag u svijetu tenisa, i kao igrač i kao trener. Osim Beckera, trenirao je i Michaela Sticha te Gorana Ivaniševića, a s reprezentacijom Njemačke triput je osvojio Davis Cup.
Pogledaji ovo Nekad i sad Životna priča žene koju u 61. godini krasi titula seks-simbola
Galerija 5 5 5 5 5
Povijesni uspjeh ostvario je i s Hrvatskom 2005. godine, kada je kao izbornik odveo nacionalni tim do osvajanja Davis Cupa u Bratislavi.
Ljubavnu priču Nikole i Mije pročitajte OVDJE.
Vedrana Rudan teško je pronašla riječi zbog smrti Nikole Pilića: ''Ne mogu pisati...''
1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Tko je novi srpski miljenik žena?
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Zanimljivosti Meghan Markle pokazala djelić luksuznog dnevnog boravka u kojem se ističe kraljevski detalj
Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li već čuli za ženu koja je odlazak na misu pretvorila u viralni hit?