Dirljiv oproštaj u Zagrebu: Becker, Šerbedžija i mnogi velikani ispratili legendarnog Nikolu Pilića

Zagreb se oprostio od legendarnog tenisača i trenera Nikole Pilića, uz prisustvo brojnih sportskih i javnih velikana.

Zagreb se danas oprostio od Nikole Pilića, jednog od najistaknutijih tenisača i trenera s ovih prostora.

Komemoracija je održana u hotelu Sheraton, a među okupljenima su bili brojni sportski velikani, dužnosnici i prijatelji proslavljenog trenera.

Posebnu pozornost privukao je Boris Becker, trostruki osvajač Wimbledona i možda najpoznatiji Pilićev učenik, koji je pod njegovim vodstvom s 17 godina stigao do svog prvog Grand Slam naslova.

Komemoracija Nikole Pilića - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Komemoracija Nikole Pilića - 9 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Oproštaju su prisustvovali i Rade Šerbedžija, Miro Ungar, Ivan Ljubičić, Mario Ančić i mnogi drugi. Uz Beckera je sjedila Pilićeva udovica, glumica Mija Adamović Pilić, čije su suze dirnule okupljene.

Komemoracija Nikole Pilića - 6 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Komemoracija Nikole Pilića - 7 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Komemoracija Nikole Pilića - 5 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Komemoracija Nikole Pilića - 3 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Komemoracija Nikole Pilića - 4 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Nikola Pilić ostavio je dubok trag u svijetu tenisa, i kao igrač i kao trener. Osim Beckera, trenirao je i Michaela Sticha te Gorana Ivaniševića, a s reprezentacijom Njemačke triput je osvojio Davis Cup.

Povijesni uspjeh ostvario je i s Hrvatskom 2005. godine, kada je kao izbornik odveo nacionalni tim do osvajanja Davis Cupa u Bratislavi.

