Dirljiv oproštaj u Zagrebu: Becker, Šerbedžija i mnogi velikani ispratili legendarnog Nikolu Pilića

Piše I.G., Danas @ 16:07 Celebrity komentari
Komemoracija Nikole Pilića - 1 Komemoracija Nikole Pilića - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Zagreb se oprostio od legendarnog tenisača i trenera Nikole Pilića, uz prisustvo brojnih sportskih i javnih velikana.

Danijela Martinović otkrila osjeća li se kao nevjesta te kakav je test njezin Josip morao proći među njezinim prijateljima
''to je bio uvjet''
Danijela Martinović otkrila nam je kakav je test morao proći njezin partner Josip
Carmen Electra oduševila je pratitelje zavodljivim objavama
vječna seks-bomba
Ovo morate vidjeti! Zbog kožnog korzeta teško je povjerovati da zvijezda Spasilačke službe ima 53 godine
Matija Vuica progovorila o bolnom gubitku svoje životne ljubavi
''dugo mi je trebalo...''
Matija Vuica prvi put progovorila o bolnom gubitku svoje životne ljubavi
Udala se kći Suzane Mančić
svadba o kojoj se priča
Zavirite na vjenčanje kćeri bivše loto djevojke: Mladoženja je nosio nesvakidašnje odijelo!
Bellosguardo u prvoj emisiji showa Supertalent
takav se rodio!
Ma kako je ovo moguće?! Fabijan je zbog ovog lika umalo pao sa stolice!
Tko je bio otac Maje Šuput, Boris Šuput?
bloom je njegova preslika
Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio
Tko je Bruno Rački koji je snimljen na zagrebačkoj špici
i stas i glas
Znate li tko je ovaj frajer koji je na špici privlačio poglede?
Priča o sportskim uspjesima Brucea Jennera
Prepoznajete ga?
Olimpijski pobjednik nakon braka s milijarderkom postao je žena
Princ Harry ljut zbog curenja sadržaja sastanka s kraljem Charlesom
ljut zbog curenja
Nakon susreta s ocem, princ Harry ponovio riječi koje je govorila i princeza Diana
Udala se Marcela Oroši
Čestitke!
Naša pjevačica podijelila je prekrasnu vijest: "Jedan od najljepših dana mog života"
Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
Pucnjava na zagrebačkom Jarunu: Muškarac pod nadzorom policije
Hrvatska na udaru hladnog vala, u Italiji rekordne sniježne padaline za rujan
Tko je Bruno Rački koji je snimljen na zagrebačkoj špici
Tko je bio otac Maje Šuput, Boris Šuput?
Priča o sportskim uspjesima Brucea Jennera
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
5 dodataka prehrani koji mogu naštetiti vašoj jetri
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
Bizaran natpis na ovom BMW nasmijao publiku! Odmah su krenule fore na njegov račun
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
AI riješio stvar: Nakon više godina dekodirana je poruka u boci pronađena u Njemačkoj
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Znanost ima problem: Umjetna inteligencija stvara stotine “novih” studija koje zapravo nisu ništa novo
Luka Modrić blokom u 91. minuti spasio pobjedu Milana protiv Napolija u Serie A
Talijanski novinar u šoku: Pogledajte što Modrić radi u 96. minuti
Pismo navijača Reala: "Dragi Florentino, postoji jedan 40-godišnji mladić Luka Modrić..."
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Ana Jurić
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
Kumovi: Ne vidi ništa loše u tome - samo se malo igrala
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Vaduz: Kneževska bajka ili scena iz Netflixova jeftinog božićnog filma?
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
Ulična moda Zagreb u kožnatoj minici i čizmama s potpeticom
Trik protiv plijesni u perilici rublja
Koje su prednosti hodanja u odnosu na teretanu
Luka Modrić blokom u 91. minuti spasio pobjedu Milana protiv Napolija u Serie A
Ulična moda Zagreb u kožnatoj minici i čizmama s potpeticom
Tko je Bruno Rački koji je snimljen na zagrebačkoj špici
