Oglasila se glumica koja tvrdi da joj je droga ubačena u piće: "Osjećam se osuđeno..."

Tara Reid tvrdi da je završila u bolnici nakon samo jednog pića i da se ničega ne sjeća, no policija navodi kako nema dokaza da joj je piće bilo drogirano, što glumica doživljava kao osudu i dodatni pritisak na njezino mentalno zdravlje.

Glumica Tara Reid (50) oglasila se nakon što je policija izjavila da nema dokaza da joj je piće bilo drogirano, kako je ona tvrdila prošlog mjeseca.

Tara je 23. studenog završila u bolnici nakon što je popila jedno piće u hotelu u Rosemontu, u blizini Chicaga. Tvrdila je da je odmah nakon toga osjetila da nešto nije u redu, a uskoro je završila na nosilima i u bolničkoj haljini, bez sjećanja na ono što se dogodilo.

Policija je međutim objavila kako ne postoji videozapis koji bi pokazao da je netko dirao njezino piće. Ipak, Tara ostaje pri svojoj izjavi.

Tara Reid - 1 Foto: Profimedia

"Bila sam iskrena – ne sjećam se ničega nakon prvog pića. Osjetila sam da nešto nije u redu. Probudila sam se u bolnici bez ikakvog pojma kako sam tamo dospjela."

Dodala je i da ju boli način na koji je cijela priča prikazana u medijima.

Tara Reid - 4 Foto: Profimedia

"Osjećam se napadnuto i osuđeno zbog nečega čega se uopće ne sjećam. Pokušavam se psihički oporaviti, ali me javni pritisak lomi. Bojim se izaći iz kuće."

Reid tvrdi da tog dana nije uzimala nikakve lijekove, i da ne vjeruje da bi od samo jedne čaše vina završila u bolnici na gotovo 11 sati.

Tara Reid - 8 Foto: Profimedia

"Je li bilo još pića nakon toga – ne znam, jer se ničega ne sjećam. Podijelila sam jedinu istinu koju imam – ono čega se sjećam i što sam osjećala. Molim za privatnost, suosjećanje i prostor da ozdravim."

TMZ je objavio snimku iz hotela na kojoj Tara djeluje dezorijentirano i ispada iz invalidskih kolica u predvorju, prije nego što je odvezena nosilima. U policijskom izvješću stoji da je bila okružena grupom YouTubera i da je cijela situacija djelovala "sumnjivo", osobito jer su mnogi od njih snimali mobitelima.

Također je spomenula da je na piću zatekla ubrus kada se vratila s terase, nakon čega se ničega više ne sjeća.

Policija je potvrdila da je barmen pokrio njezino piće kad je napustila bar, što je uobičajena praksa. No, kako su naveli, za sada nema dokaza o kaznenom djelu, niti osoba pod istragom.

