Procurila uznemirujuća snimka bivše glumačke miljenice, u sve je uključena policija

Holivudsku glumicu Taru Reid pogodio je ozbiljan incident tijekom boravka u Chicagu nakon što je, kako tvrdi, postala žrtva podmetnute droge u piće.

Glumica Tara Reid tvrdi da je bila žrtva trovanja te da je ostala bez svijesti u događaju koji se odvio u nedjelju rano ujutro.

Zvijezda ''Američke pite'' završila je u bolnici, a uznemirujuća snimka koju je objavio TMZ pokazuje kako je najprije smještaju u invalidska kolica, a zatim je prevoze na nosilima u obližnju bolničku ustanovu.

Tara Reid - 3 Foto: Profimedia

Na snimci se vidi da Reid nerazgovijetno komunicira s osobama koje joj pokušavaju pomoći, a u jednom trenutku gotovo ispada iz kolica dok je sigurnosno osoblje vodi kroz predvorje hotela. Nakon što su je ponovno stabilizirali i posjeli, preuzeli su je medicinski djelatnici i odvezli.

Za medije je ispričala da se sve dogodilo u hotelskom baru na području Chicaga iako se točna lokacija još provjerava. Njezin glasnogovornik potvrdio je za Daily Mail: ''Tara Reid podnijela je prijavu policiji jer sumnja da joj je netko ubacio drogu u piće. Potpuno surađuje s vlastima. Trenutačno se oporavlja i moli za privatnost u ovim teškim trenucima. Također želi upozoriti sve da paze na svoja pića i da ih ne ostavljaju bez nadzora. Za sada neće davati dodatne izjave.''

Tara Reid - 2 Foto: Afp

Reid je objasnila da je u hotel stigla kasno u subotu i spustila se u bar po jedno piće. Nakon što je naručila, nakratko je izašla zapaliti cigaretu. U predvorju je naišla na grupu youtubera, a jedan od njih pridružio joj se vani. Kada se vratila, njezino je piće bilo pokriveno salvetom, što joj je odmah bilo čudno jer to nikada ne radi. Ipak, maknula je salvetu i nastavila piti.

"Prijavila sam se u hotel, otišla popiti jedno piće i zapaliti cigaretu. Ostavila sam čašu na šanku i samo nakratko izašla. Po predvorju su šetali neki youtuberi, snimali su sve oko sebe, atmosfera je bila čudna. Kad sam se vratila, moje piće bilo je pokriveno salvetom. Pomislila sam: 'Ovo nije moje.' Popila sam još malo… i to je posljednje čega se sjećam. Sljedeće što znam – probudila sam se u bolnici osam sati kasnije'', rekla je za TMZ.

Na pitanje jesu li joj u bolnici napravili toksikološke nalaze, odgovorila je: "Ne. Samo su rekli: 'Drogirani ste.' Rekli su da sam večer prije u baru bila drogirana." Dodala je da nije pitala o kojoj je tvari riječ jer joj je sve bilo mutno i maglovito.

Tara Reid - 4 Foto: Profimedia

Iako je u prošlosti imala problema s ovisnostima, Reid je za TMZ istaknula da je te večeri popila samo jedno piće. Osoba koja je snimila video tvrdi kako je glumica prije dolaska hitne pomoć vikala: ''Ne znate tko sam! Ja sam slavna! Ja sam glumica!''

Reid je 2008. godine prošla rehabilitacijski program.

Tara Reid jedno je od onih imena koje budi nostalgiju kod svakog ljubitelja filmskih komedija s kraja 90-ih i početka 2000-ih. Američka glumica rođena je 8. studenog 1975. u Wyckoffu, New Jersey. Postala je globalno poznata zahvaljujući hitu ''Američka pita'', u kojem je tumačila simpatičnu Vicky – ulogu koja ju je lansirala među zvijezde mlađe generacije.

Iako se prije toga pojavila u nekoliko televizijskih i filmskih projekata, pravu je prepoznatljivost stekla tek nakon ''Američke pite'', a nastavila ju je graditi kroz ''Američka pita 2'', kultnu komediju ''Van Wilder'' te nezaboravnu epizodnu ulogu Bunny u Coenovu klasiku ''Veliki Lebowski''.

Tara Reid - 1 Foto: Afp

Tijekom 2000-ih Tara Reid bila je jedna od najpraćenijih mladih glumica na crvenim tepisima, ali i česta tema tabloida, koji su je nerijetko opisivali kao party girl Hollywooda. Unatoč tomu, ostala je prisutna u industriji, a novu generaciju publike osvojila je neočekivanim uspjehom franšize ''Sharknado'', u kojoj je glumila od 2013. do 2018. godine.

Danas se povremeno pojavljuje u manjim filmskim i televizijskim projektima, a njezino ime i dalje nosi dozu nostalgije pop-kulture.

Tara Reid - 1 Foto: Profimedia

