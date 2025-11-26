Životnu priču supruge jednog od najbogatijih muškarca na svijetu malo tko zna

Richard Branson objavio je kako je njegova supruga Joan, s kojom je bio gotovo 50 godina zajedno, preminula u dobi od 80 godina.

Britanski milijarder Sir Richard Branson objavio je kako je njegov supruga Joan preminula u dobi od 80 godina.

"Bila je najdivnija majka i baka našoj djeci i unucima koja se mogla poželjeti. Bila je moja najbolja prijateljica, moj kamen, moja zraka, moj svijet", napisao je Branson na Instagramu u objavi o smrti supruge s kojom je bio zajedno gotovo 50 godina.

Joan je bila stijena svom suprugu dok je Virgin rastao od male diskografske kuće do jednog od najuspješnijih britanskih multinacionalnih konglomerata.

Glazbeni mogul jednom je otkrio da njegova ljubav prema supruzi nije oslabila ni nakon desetljeća zajedničkog života, u emotivnom pismu koje joj je napisao za njihovu godišnjicu.

Slaveći 44 godine od dana kada su im se prvi put sreli pogledi u Virginovom rezidencijalnom studiju The Manor 1976., Sir Richard se prisjetio njihova romantičnog upoznavanja, dok je ona "baš bila krenula napraviti šalicu čaja".

"Često si stvaram mišljenje o nekome u roku od 30 sekundi, a zaljubio sam se u Joan gotovo onog trenutka kada sam je vidio", napisao je u blogu 2020. godine. "Joan je bila prizemljena Škotkinja i brzo sam shvatio da neće biti impresionirana mojim uobičajenim vragolijama."

Richard Branson i Joan Templeman - 2 Foto: Profimedia

Richard i Joan Branson - 5 Foto: Afp

Milijarder nikada nije skrivao kako je Joan bila "ona prava". Već 2016. je govorio da je žena koju je tada vidio u studiju bila nešto posebno "za razliku od bilo koje žene koju je ikada upoznao".

"Bila je prekrasna. Bila je pametna. Bila je duhovita. Bila je prizemljena. Bila je zabavna. A imala je oči pune magije" ispričao je jednom prilikom.

U vrijeme kada se Virgin počeo etablirati u svijetu diskografije, Branson je odlučio osvojiti Joanino srce. Kada je saznao da radi u obližnjoj trgovini starina u Westbourne Groveu, uporno se pojavljivao na njezinom radnom mjestu, no njegovi nespretni pokušaji udvaranja njegovoj škotskoj dami nisu odavali samopouzdanje budućeg milijardera.

Richard Branson i Joan Templeman - 4 Foto: Profimedia

Richard Branson i Joan Templeman - 3 Foto: Profimedia

"Nije odmah uzvratila osjećaje. Morao sam se stvarno potruditi da privučem njezinu pažnju, a zatim i naklonost", priznao je u svom blogu. "Jednog dana sam se nesigurno motao ispred trgovine, pa skupio hrabrost da uđem. Trgovina je prodavala stare reklame i natpise, a ja sam se pretvarao vlasnici, Liz, da me to fascinira."

Sljedećih tjedana, tijekom posjeta trgovini Branson je nabavio kolekciju starih limenih natpisa — reklama za sve, od Hovisa do Woodbine cigareta.

"Živio sam na brodu i ubrzo je sve bilo zatrpano natpisima poput "Dive in Here for Tea" i "Nothing Ventured, Nothing Gained". Jednom sam kupio poster za Danish Bacon na kojem svinja liže usta gledajući kokoš, uz natpis "Now That’s What I Call Music". U to vrijeme Virgin Records je pokretao novu kompilaciju i tražili smo ime. Taj je poster sigurno ostao urezan u mom umu — i tako smo smislili "Now That’s What I Call Music!" Izraz je bio zarazan, a serija je postala najprodavanija kompilacija u povijesti", otkrio je Branson.

Richard i Joan Branson - 2 Foto: Afp

Richard i Joan Branson - 4 Foto: Afp

Unatoč njezinom utjecaju na glazbenu povijest, Joan, koja je rođena u Glasgowu 1945. i odgojena uz šestero braće i sestara, uvijek je izbjegavala svjetla reflektora. Od početka, unatoč suprugovoj slavi, ostala je vrlo privatna osoba, rijetko davala intervjue i klonila se medija.

Nije tajna da je upravo svoju suprugu Branson isticao kao važnu kariku u svojoj karijeri.

"Osim nazivlja albuma, dugujem joj mnogo. Ona je moja supruga 30 godina, partnerica 44 godine, majka naše divne djece i moja stalna stijena. Joan je uvijek bila izvor mudrosti i igrala veliku ulogu u mojim najboljim životnim odlukama", napisao je 2020., dodavši kako je zbog Joan kupio i privatni otok Necker u Britanskim Djevičanskim otocima za 180 tisuća dolara.

Par se oženio 1989., kada su njihovo dvoje djece Holly i Sam imali osam i četiri godine. Postali su i bake i djedovi petero unučadi: Artieja, Ette i Lole (Holly i suprug Fred), te Eve-Deie i Blueya Rafea Richarda (Sam i supruga Isabella).

"Ne volim ni pomisliti kakav bi mi život bio da nisam upoznao Joan. Četrdeset godina proletjelo je s tobom uz mene. Bila je to jedna velika, luda avantura puna ljubavi, prijateljstva i zabave. Hvala ti što si moj život učinila izvanrednim. Tvoje su oči još uvijek magične, kao i prije 40 godina!", napisao je 2016. godine.

Samo tjedan dana ranije objavio je njihovu zajedničku fotografiju s natpisom "Svatko treba Joan u svojem životu", naglasivši koliko je za uspjeh bitna i podrška partnera. I sam milijarder shvaća da je iza njegovog uspjeha stajala upravo njegova voljena supruga, koja je preminula onako kako je i živjela - tiho i povučeno.

