Naša misica Laura otkrila što se događalo iza kulisa Miss Universe: "Bila sam vezanih ruku"

Laura Gnjatović na Instagramu je odgovarala na pitanja svojih pratitelja, među ostalima i o navodima o namještenoj pobjedi meksičke predstavnice.

Hrvatska predstavnica na ovogodišnjem izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović još uvijek se nalazi u Tajlandu, gdje se odmara nakon iznimno napornog razdoblja priprema. Ipak, odlučila je otvoreno progovoriti o svemu što se događalo iza kulisa jednog od najkontroverznijih izbora do sada.

Njene najnovije Instagram objave i odgovori tijekom Q&A sessiona izazvali su veliki interes javnosti – i otkrili brojne detalje koje do sada nitko nije znao.

Na pitanje jedne pratiteljice je li bila pošteno tretirana od strane organizacije Miss Universe, Laura je izravno odgovorila: "Vjeruj mi, svi bi odmah znali trenutak kada sam primijetila da nisam tretirana pošteno", čime je jasno dala do znanja da osobno nije doživjela nepravdu, no istaknula je da se problemi i dalje događaju, samo možda ne direktno njoj.

Kad je riječ o skandalima koji prate ovogodišnji izbor, a koji su globalno odjeknuli, Laura nije skrivala iznenađenje.

"Pa blagi šokić, nije ni to toliko koliko izbor za Top 30 i Top 12. Žao mi je djevojaka koje su se za ovo natjecanje pripremale godinama, a nisu ostvarile apsolutno nikakav plasman. To bi im moglo biti demotivirajuće", napisala je Laura dodavši kako je pokušala razgovarati s kandidatkinjama prije proglašenja kako bi ih umirila, znajući da su dale mnogo više od samog plasmana: "Suđenje nije transparentno pa ne mogu jadne ni viditi gdje su kiksale."

Međutim, mnogi Hrvati požalili su se kako nisu mogli glasovati za nju putem aplikacije koja se ispostavila problematičnom. Naime, pojavile su se informacije kako korisnici aplikacije nisu mogli glasovati za Lauru jer ih je aplikacija tražila autorizaciju plaćanja glasa.

"Ovo mi je masu ljudi pisalo i pitalo o ovome. Najgori je osjećaj to što sam ja tu vezanih ruku i što nemam veze. Niti sam ja izmislila aplikaciju niti sam dobila konkretne i jasne upute kako se nositi s bugovima i ičim", izjavila je Laura.

Tvrdi i kako je bila ljuta jer nije mogla pomoći vlastitim glasačima: "I najviše sam zbog toga bila ljuta što ne mogu konkretno usmjeriti svoje ljude kako da glasuju, što da naprave u slučaju ako im slučajno ne dopire do mogućnosti da glasaju, što da napravim ja kao netko tko traži vašu pomoć da glasate. Ali nikad nisam dobila odgovor na to pitanje, naravno, i znam da vas je bugalo i da vam nije dozvoljavalo."

Najintrigantniji dio je njezina sumnja – iako, kako kaže, ne želi vjerovati u najgore: "E sad, ja nisam programer i ne znam je li to namješteno na taj način da se to "sabotiraju" tuđi glasovi... Iskreno ne želim vjerovati u to jer ako to je, onda..."

Mnogi su je pitali i o drugim natjecateljicama, pa je za portugalsku predstavnicu Camilu Vitorino rekla kako je "prekrasna, fenomenalna žena i majka" te "jako draga, pristojna i normalna", zbog čega joj je bilo žao što nije ušla u Top 30. Za pobjednicu Fatimu Bosch, za koju se vežu repovi još otpočetka Miss Universe, kazala je kako ne zna ako je s njom progovorila pet riječi, no ono što jest, bila je draga i spontana, a za šuškanja da se pobjednica znala unaprijed je poručila: "Svašta se pričalo od samog početka, ali ne volim imati pretpostavke niti teze ni o čemu za što nemam dokaze, a to je ovo."

Otkrila je i kako ju je Miss Universe 2021. Ora Ivanišević nagovorila na prijavu, te kako ne zna hoće li se vratiti odbojci, koju je privremeno stavila na pauzu. Za kraj, ostala je realna i ponosna: "Bilo kako bilo, mi smo ušli u Top 30."

