Sreća u domu Kekinovih! Predivnim videom naša političarka otkrila vijest

Jedan od najpoznatijih domaćih glazbeno-političkih parova ovih dana slavi važan ljubavni jubilej, sve je otkrila političarka uz dirljivi video.

Ivana i Mile Kekin ovih dana imaju poseban povod za slavlje.

Saborska zastupnica na svom je TikTok profilu podijelila video prepun obiteljskih fotografija, otkrivajući kako obilježavaju 19 godina svoje veze. Uz emotivnu kompilaciju uspomena, Ivana je posvetila suprugu dirljive riječi.

@ivanakekin *SOUND ON* 19 godina kasnije, još jedna prilika za: jesam ti rekla😉🙃. Odmah sam znala da si moj čovjek ❤️ I da se mogu k’o nekad vratiti na početak, opet bih izabrala tebe. Sretna nam godišnjica, ova i sljedećih 100! ♬ original sound - Ivana Kekin

''Devetnaest godina poslije, još jedna prilika da kažem: jesam ti rekla. Odmah sam znala da si pravi za mene. I kad bih se mogla vratiti na početak, ponovno bih izabrala tebe. Sretna nam godišnjica — ova i još stotinu sljedećih!'' napisala je Kekin u opisu videa u kojem frontmen Hladnog Piva svira gitaru izvodeći pjesmu ''Moj mali je opasan'', dok im se vokalno pridružuje kćerkica Miša.

Ivana i Mile Kekin - 2 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Mile i Ivana Kekin Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Mladi Slavonac otkrio kad u prodaju kreću karte za Arenu Zagreb: ''Ja ću biti u srcu...''

Osim Miše, par ima i sina Vitu.

Inače, prije službenog upoznavanja Ivana je prijateljici rekla da će se udati za njega, nakon što ga je vidjela u emisiji ''Mjenjačnica'' Roberta Knjaza. Više pročitajte OVDJE.

Mile i Ivana Kekin Foto: Matija Habljak/Pixsell

Galerija 15 15 15 15 15

Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje u obitelji zvijezde Kumova: ''Moj drugorođeni...''

To se na kraju i dogodilo, a danas su jedan od najpoznatijih parova na estradi.

Podsjetimo, krajem 2024. godine Ivana se kandidirala za predsjednicu Republike Hrvatske, a u travnju ove godine Mile je bio uhićen. Više pročitajte OVDJE.

Ivana i Mile Kekin Foto: Tomislav Krišto / CROPIX

Ivana i Mile Kekin - 4 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Skandal za skandalom! Jedna od top 5 misica odrekla se titule sa svjetskog izbora

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Pa tko se ne bi zaljubio! O glamuroznom outfitu djevojke Borne Ćorića ne prestaje se pričati

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Thompsonova nećakinja i naš plesač imali su poseban razlog za bijeg u toplije krajeve