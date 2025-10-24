Početkom godine dizali su prašinu: Bračni par Kekin u izlasku nakon dulje pauze

Mile i Ivana Kekin bili su na premijeri predstave "Sigurna kuća" u Kazalištu Gavella.

Glazbenik Mile Kekin i njegova supruga Ivana Kekin pojavili su se zajedno na premijeri nove predstave "Sigurna kuća" u Kazalištu Gavella.

Par je privukao pažnju prisutnih jednostavnim, ali upečatljivim modnim odabirima i vedrim raspoloženjem.

Ivana i Mile Kekin - 2 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Mile je za ovu priliku odabrao crnu kožnu jaknu i tamne traperice, dok je Ivana zablistala u elegantnom tamnom kaputu i svijetlom pletivu, uz prepoznatljiv osmijeh koji je uljepšao večer.

Rijedak je ovo javni izlazak pare nakon što su obilježili prve mjesece na hrvatskoj sceni.

Mile i Ivana Kekin Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Podsjetimo, krajem 2024. godine Ivana se kandidirala za predsjednicu Republike Hrvatske, a u travnju ove godine Mile je bio uhićen. Više pročitajte OVDJE.

Ivana i Mile Kekin - 1 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Naime, prije službenog upoznavanja Ivana je prijateljici rekla da će se udati za njega, nakon što ga je vidjela u emisiji ''Mjenjačnica'' Roberta Knjaza. Više pročitajte OVDJE.

Par je sada već 18 godina u braku. Zajedno imaju dvoje djece, sina Vitu i kći Mišu.

Mile i Ivana Kekin Foto: Matija Habljak/Pixsell

