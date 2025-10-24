Naš Slavonac viralna senzacija! Najavljeni koncert u Zagrebu rasprodao u par minuta

Jakov Jozinović u par minuta rasprodao je Tvornicu kulture, sreću na društvenim mrežama nije skrivao.

Mlada hrvatska pjevačka senzacija, Jakov Jozinović, rasprodao je Tvornicu kulture u Zagrebu za samo par minuta.

Danas u 12 u prodaju su bile puštene ulaznice, a u kratkom vremenu nestalo ih je 1500.

''Tvornica kulture rasprodana u PAR MINUTA. Prije pola godine sam bio gost mom Matiji Cveku u Tvornici. Silazeći s pozornice si mislim ''Bože, da mi je barem jedan koncert si tu priuštiti''. I evo, kad mislim da me ne možete više iznenaditi, 1500 vas kupi karte tolikom brzinom. Beskrajno sam zahvalan i ovo mi je samo vjetar u leđa da se trud i rad uvijek isplate. Velike stvari i planovi uskoro. Hvala'', napisao je uzbuđeno.

''Bravooooo'', ''Jedva čekam!'', Daj napravi koncert u Areni i skrati muke svima...'', ''Još jedan koncert, molim te'', ''Samo jako naprijed'', pisali su mu fanovi u komentarima.

Mladi Jakov proslavio se obradama pjesama na TikToku, a njegova najpoznatija je ''Olivera'' pokojnog Đorđa Balaševića. Osim ''Olivere'', Jakov pjeva i Olivera Dragojevića, Miroslava Škoru, Gibonnija te brojne druge izvođače, a njegove najpopularnije obrade koje broje milijunske preglede pogledajte OVDJE.

Ovaj talentirani student političkih znanosti svoje je glasovne sposobnosti prije 4 godine pokazao u Supertalentu, a Maja Šuput tad mu je predvidjela slavu.

''Sa 16 godina je to bio jako velik zalogaj, moram priznati, jako veliki auditorijum, jako velika publika gdje ti nisi siguran što zapravo publici iznijeti i što njima donijeti. A jedino što sam znao je donijeti im iskrenost i emociju i to mi je drago što je tako bilo, ali definitivno jedno iskustvo koje me izgradilo'', rekao je za IN magazin.

Ovo ljeto odradio je uspješne nastupe u Sarajevu, Splitu, Beogradu, Mariboru i Ljubljani, Budvi, Podgorici, a pred njim su rasprodani koncerti u Splitu, Beogradu, Koperu, Ribnici, Mariboru, Ljubljani i Tvornici kulture.

