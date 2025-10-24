Poznati reper pregazio 20-godišnjaka pa pobjegao, mladić je preminuo od ozljeda

Poznati britanski reper Ghetts pregazio je mladića autom pa pobjegao.

Britanski reper Ghetts, čije je pravo ime Justin Clarke-Samuel, optužen je za izazivanje teških ozljeda opasnom vožnjom.

Ghetts je, kako prenosi BBC, udario muškarca te se nije zaustavio nakon nesreće. Incident se dogodio u subotu, 18. listopada, u Ilfordu, u sjeveroistočnom Londonu. Glazbenik se na sudu pojavio u ponedjeljak, na isti dan kada je muškarac umro u bolnici.

Očekuje se da će na sljedećem ročištu optužbe biti promijenjene iz izazivanja teških ozljeda u izazivanje smrti opasnom vožnjom. Ghetts bi se na sudu trebao pojaviti 27. listopada, a do tada će ostati u pritvoru. Policija je zamolila svjedoke da im se jave s informacijama o nesreći.

Tko je Ghetts?

Ghetts je jedan od poznatijih repera na britanskoj sceni, a prošle godine je nastupao na Glastonburyju.

Surađivao je s Edom Sheeranom, Stormzyjem i Skeptom.

Osim glazbe, okušao se i u svijetu glume te je imao ulogu u seriji "Supacell". Prošle je godine primio nagradu Mobo Pioneer Award za doprinos britanskoj crnačkoj kulturi.

