Poznati reper pregazio 20-godišnjaka pa pobjegao, mladić je preminuo od ozljeda

Poznati britanski reper Ghetts pregazio je mladića autom pa pobjegao.
Ghetts je, kako prenosi BBC, udario muškarca te se nije zaustavio nakon nesreće. Incident se dogodio u subotu, 18. listopada, u Ilfordu, u sjeveroistočnom Londonu. Glazbenik se na sudu pojavio u ponedjeljak, na isti dan kada je muškarac umro u bolnici.
Očekuje se da će na sljedećem ročištu optužbe biti promijenjene iz izazivanja teških ozljeda u izazivanje smrti opasnom vožnjom. Ghetts bi se na sudu trebao pojaviti 27. listopada, a do tada će ostati u pritvoru. Policija je zamolila svjedoke da im se jave s informacijama o nesreći.
Tko je Ghetts?
Ghetts je jedan od poznatijih repera na britanskoj sceni, a prošle godine je nastupao na Glastonburyju.
Surađivao je s Edom Sheeranom, Stormzyjem i Skeptom.
Osim glazbe, okušao se i u svijetu glume te je imao ulogu u seriji "Supacell". Prošle je godine primio nagradu Mobo Pioneer Award za doprinos britanskoj crnačkoj kulturi.
