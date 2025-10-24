Prorez na prozirnoj haljini bio je toliko rizičan da ga je morala prekriti rukom!

Jenna Ortega oduševila je u prozirnoj čipkastoj haljini s visokim prorezom na crvenom tepihu, gdje je zablistala u paru sa stilistom Enriqueom Melendezom.

Glumica Jenna Ortega privukla je sve poglede na dodjeli nagrada InStyle Imagemaker Awards održanoj u luksuznoj vili u Bel Airu.

Zvijezda serije "Wednesday" stigla je u društvu svog stilista Enriquea Melendeza, a njih dvoje su se pokazali kao izuzetno modno usklađen par.

Jenna Ortega - 3 Foto: Profimedia

Jenna je za ovu priliku odjenula dugu, prozirnu haljinu u nježno ružičastoj nijansi, izrađenu od čipke s cvjetnim uzorkom i dramatičnim prorezom do struka. Haljina je otkrivala taman toliko da ostavi snažan dojam, a prorez na nozi bio je toliko rizičan da ga je morala prekriti rukom.

Jenna Ortega - 6 Foto: Profimedia

Outfit je upotpunila svjetlucavim platformama i decentnim, ali efektnim zlatnim nakitom.

Jenna Ortega - 4 Foto: Profimedia

Dugu smeđu kosu nosila je spuštenu i ravnu, dok je šminka bila minimalistička s fokusom na naglašene oči i mat ruž u prirodnoj nijansi.

Enrique Melendez, njezin dugogodišnji suradnik i stilist, odabrao je baršunasti sako s cvjetnim motivima u istoj boji kao i Jennina haljina, čime su se savršeno uskladili i potvrdili svoj status modne sile na događaju.

Jenna je na dodjeli Emmy nagrada nedavno došla u nešto opisivoj haljini, a više detalja pogledajte OVDJE.

