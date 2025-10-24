Sheldon iz Teorije velikog praska novom promjenom imidža podsjetio je na svoju kultnu ulogu!

Jim Parsons obrijao je bradu i ponovno podsjetio obožavatelje na Sheldona Coopera.

Američki glumac Jim Parsons, najpoznatiji po ulozi Sheldona Coopera iz hit-serije "Teorija velikog praska", ponovno je privukao pažnju pojavivši se na događanju u New Yorku bez brade s kojom je viđen zadnji put, i tako vratio prepoznatljivo "Sheldonovo" lice koje fanovi obožavaju.

Jim se pojavio u David Geffen Hallu kako bi pogledao nastup slavne balerine Misty Copeland, a elegantno crno odijelo i leptir-mašna savršeno su zaokružili njegov sofisticirani izgled. Ipak, ono što su svi odmah primijetili bila je njegova svježe obrijana brada – nešto po čemu se u posljednje vrijeme razlikovao od imidža koji je godinama gradio na malim ekranima.

Sada, bez brade, ponovno izgleda kao stari Sheldon, iako su se godine ipak malo potpisale na njegovom licu, ali to je normalno.

Unatoč vremenu koje je prošlo od završetka serije, Parsons i dalje izaziva nostalgiju kod publike, a svaki njegov javni nastup podsjetnik je na lik koji je obilježio jednu televizijsku eru.

Podsjećamo, Jim je još 2012. objavio je da je gej, a partnera s kojim je u braku više ne skriva. Više o tome pogledajte OVDJE.