novi-stari imidž

Sheldon iz Teorije velikog praska novom promjenom imidža podsjetio je na svoju kultnu ulogu!

Piše I.G., Danas @ 09:22 Nekad i sad komentari
Jim Parsons kao Sheldon Cooper - 3 Jim Parsons kao Sheldon Cooper - 3 Foto: Profimedia

Jim Parsons obrijao je bradu i ponovno podsjetio obožavatelje na Sheldona Coopera.

Jim Parsons obrijao je bradu i fanove podsjetio na svoju kultnu ulogu
Poslušajte Thompsonovu baladu u izvedbi Jacquesa Hodueka
''moram priznati...''
Poslušajte kako to zvuči kad Houdek pjeva Thompsonovu pjesmu!
Preminula Isabelle Tate
tužna vijest
Imala je samo 23 godine: Umrla glumica iz svima poznate serije, zna se uzrok
Tko je Philippe Aghion, nobelovac i sin osnivačice modne kuće Chloé?
Odrastao među inovatorima
Tko je nobelovac čija je majka bila jedna od najutjecajnijih ljudi u svijetu mode?
Udala se Alana Hadid, sestra slavnih manekenki Gigi i Belle Hadid
sretna vijest
Udala se slavna sestra Hadid, pogledajte prizore s romantične svadbe na posebnom mjestu
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Obiteljska idila glumice Katarine Madirazze - otkrila nam kako izgleda svakodnevnica s dvoje djece
''ne čujemo ga često''
Naša uspješna glumica o imenu koje su odabrali za sina: ''Oboje volimo tradicionalna imena''
Naomi Watts pojavila se na crvenom tepihu u prozirnom topu
što mislite o ovome?
Šok na crvenom tepihu! Svi su zanijemjeli zbog njezina potpuno prozirnog topa
Lana Radeljak dirljivom objavom odala počast Dolores Lambaši
bile su povezane
12 godina tuge: Lana Radeljak dirljivom objavom odala počast Dolores Lambaši
Glumac Alen Šalinović viđen nakon dugo vremena
ima 57 godina
Sjećate se ovog našeg glumca? Viđen je nakon dugo vremena, provjerite je li se promijenio
vijesti
Pojačava se sezona gripe, stručnjaci imaju upozorenje
Struka upozorava
Hara bolest koja može imati ozbiljne posljedice, neki su već završili u bolnici: Ovo su najčešći simptomi
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Zvuči nestvarno
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Obilna kiša uzrokovala poplavu u Svetoj Klari
Nevrijeme
Drama u Zagrebu! Poplava zbog obilne kiše, ceste plivaju, voda ulazi u podrume: "Oni su krivi za štetu!"
show
Tatjana Jurić ispričala grozno iskustvo koje je doživjela ovo ljeto
''odakle uopće ideja?!''
Tatjana Jurić doživjela strašno iskustvo: ''Sad se opet tresem, nepoznati ljudi...''
Mateo Kovačić podijelio fotografije s rođendana kćerkice Lune i sina Ivana
Neodoljivi!
Mateo Kovačić objavio lijepu vijest, on i supruga Izabel imaju dvostruki razlog za slavlje!
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Novi uvid
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
Piše liječnik
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
zabava
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
Preslatko!
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
Poklonili bundevu leopardu, nisu ni slutili da će imati ovako dramatičnu reakciju
Tko bi rekao?
Poklonili bundevu leopardu, nisu ni slutili da će imati ovako dramatičnu reakciju
Snimka Dalmatinki u Egiptu novi je hit! Obavezno upalite zvuk
Urnebesno
Snimka Dalmatinki u Egiptu novi je hit! Obavezno upalite zvuk
tech
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Istraživanja to potkrijepila
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Zahvaljujući misiji Chang'e 6
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Gubimo li posve kontrolu?
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
sport
Švedski mediji bijesni zbog 'čiste krađe': "Molim?! Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe"
poludili na suca
Švedski mediji bijesni zbog 'čiste krađe': "Molim?! Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe"
Navijači Mainza istaknuli transprent o ustašama i partizanima protiv Zrinjskog
Čemu to?
FOTO Zrinjski dočekala poruka o ustašama i partizanima u Njemačkoj
Kraj agonije duge tri sata: Prekinuta pa odgođena utakmica Rijeka - Sparta Prag!
Pasje vrijeme
Kraj agonije duge tri sata: Prekinuta pa odgođena utakmica Rijeka - Sparta Prag!
tv
Kumovi: Dao joj je svoju karticu za kockanje i svoje povjerenje
KUMOVI
Dao joj je svoju karticu za kockanje i svoje povjerenje
U dobru i zlu: Sve je bilo u redu, ali zašto joj je iznenada pozlilo?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve je bilo u redu, ali zašto joj je iznenada pozlilo?
MasterChef: Jedan tim dobit će ozbiljne riječi od žirija! ''Nismo zadovoljni''
ANALIZA JELA
Jedan tim dobit će ozbiljne riječi od žirija! ''Nismo zadovoljni''
putovanja
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Izlet na Kopaonik
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Nadrealno
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
novac
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Amerikanci prodali rusku jahtu Amadea, a Royal Romance još je u Splitu. Vlasnik traži odštetu
Priča bez kraja
Amerikanci prodali rusku jahtu Amadea, a Royal Romance još je u Splitu. Vlasnik traži odštetu
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele
PRAVO OSVJEŽENJE!
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele te nam otkrila cijeli postupak
Modeli udobnih gležnjača iz trgovina
PAŠU UZ SVE
15 udobnih modela gležnjača koje žene vole nositi, s njima možete biti mirni i do proljeća
Rečenice koje toksični ljudi često izgovaraju
NJIHOVE FRAZE
Pet rečenica koje toksični ljudi često izgovaraju, tako vas pokušavaju manipulirati
sve
