A tek mu je 7! Nives Ivanišević pohvalila se vještinom svog sinčića

Nives Ivanišević pohvalila se kako je njihov sin Oliver sam pripremio muffine, a osim kulinarskog talenta, poznato je da je sedmogodišnjak odabrao judo umjesto tenisa.
Naime, njihov sin Oliver pokazao je kulinarski talent i sam pripremio muffine, čime je oduševio i mamu i pratitelje na društvenim mrežama.
"Oli napravio muffine," napisala je ponosna Nives uz fotografiju slastica koje je sedmogodišnjak sam pripremio.
Nives Ivanišević na Instagramu Foto: Nives Ivanišević/Instagram
Iako je već poznato da je Oliver naslijedio sportsku crtu svog slavnog oca Gorana Ivaniševića, umjesto tenisa odabrao je judo, a sada je pokazao i da mu dobro ide u kuhinji.
Nives Ivanišević - 4 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Nives Ivanišević - 1 Foto: Instagram
Goran i Nives su se vjenčali u tajnosti krajem 2017., a Oliver, koji će krenuti u prvi razred osnovne, stigao je devet mjeseci kasnije. Goran iz prethodnog braka s Tatjanom Dragović ima još dvoje djece – sina Emanuela (18) i kćer Amber (22).
Goran i Nives Ivanišević na Maldivima - 3 Foto: Nives Ivanišević/Instagram
