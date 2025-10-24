A tek mu je 7! Nives Ivanišević pohvalila se vještinom svog sinčića

Nives Ivanišević pohvalila se kako je njihov sin Oliver sam pripremio muffine, a osim kulinarskog talenta, poznato je da je sedmogodišnjak odabrao judo umjesto tenisa.

Radijska voditeljica Nives Ivanišević podijelila je simpatičan trenutak iz obiteljske svakodnevice.

Naime, njihov sin Oliver pokazao je kulinarski talent i sam pripremio muffine, čime je oduševio i mamu i pratitelje na društvenim mrežama.

"Oli napravio muffine," napisala je ponosna Nives uz fotografiju slastica koje je sedmogodišnjak sam pripremio.

Nives Ivanišević na Instagramu Foto: Nives Ivanišević/Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda? Bila je jedna od najljepših žena svog vremena

Iako je već poznato da je Oliver naslijedio sportsku crtu svog slavnog oca Gorana Ivaniševića, umjesto tenisa odabrao je judo, a sada je pokazao i da mu dobro ide u kuhinji.

Nives Ivanišević - 4 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Nives Ivanišević - 1 Foto: Instagram

Goran i Nives su se vjenčali u tajnosti krajem 2017., a Oliver, koji će krenuti u prvi razred osnovne, stigao je devet mjeseci kasnije. Goran iz prethodnog braka s Tatjanom Dragović ima još dvoje djece – sina Emanuela (18) i kćer Amber (22).

Goran i Nives Ivanišević na Maldivima - 3 Foto: Nives Ivanišević/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Blanka Vlašić napravila iznimku i pokazala sina koji sve više nalikuje ocu Rubenu

Galerija 25 25 25 25 25

Kako je bilo kada su Ivaniševići zapjevali Grašin hit, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Kako je Nives Celzijus izgledala sa 16 godina? Objavila je fotku iz mladosti

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Sheldon iz Teorije velikog praska novom promjenom imidža podsjetio je na svoju kultnu ulogu!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je ''idealna'' susjeda po kojoj je snimljen dokumentarac koji je potresao cijeli svijet?