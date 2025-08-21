Nives i Goran Ivanišević zapjevali veliki Grašin hit sa sviračima, video morate pogledati!

Nives i Goran Ivanišević zapjevali su hit Petra Graše sa sviračima, Nives je podijelila video.
Naime, ona i suprug Goran Ivanišević bili su u izlasku, a sa sviračima su zapjevali veliki hit Petra Graše ''Ako te pitaju''.
Kako je to zvučalo, poslušajte u nastavku.
U Sarajevu su u četvrtak zaigrali i teniski meč, a kako se Nives snašla na terenu s mužem koji je bivši tenisač pogledajte OVDJE.
Nives i Goran vjenčali su se 2017. godine, a 2018. dobili sina Olivera.
