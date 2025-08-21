Glumica i sin legendarnog glazbenika postali roditelji: ''A onda ih je bilo troje...''

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi na društvenim mrežama otkrili su kako su postali roditelji.

Glumica Millie Bobby Brown i njen suprug, sin legendarnog glazbenika Jona Bon Jovija, Jake Bongiovi, iznenadili su svoje fanove velikom viješću.

Naime, mladi par postali su roditelji, a otkrili su to objavom na Instagramu dodavši da su posvojili djevojčicu.

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 11 Foto: Profimedia

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 13 Foto: Profimedia

''Ovog ljeta, posvojili smo našu slatku djevojčicu. Više smo nego uzbuđeni krenuti s ovim poglavljem roditeljstva u miru i privatnosti. A onda ih je bilo troje, s ljubavlju, Millie i Jake Bongiovi'', piše u objavi.

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 7 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Millie se za Jakea udala s 21 godinom prošle godine. Medeni mjesec proveli su u Hrvatskoj.

Inače, Millie se proslavila još kao dijete ulogom u seriji ''Stranger Things''.

