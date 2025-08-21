Glumica i sin legendarnog glazbenika postali roditelji: ''A onda ih je bilo troje...''

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi na društvenim mrežama otkrili su kako su postali roditelji.
Glumica Millie Bobby Brown i njen suprug, sin legendarnog glazbenika Jona Bon Jovija, Jake Bongiovi, iznenadili su svoje fanove velikom viješću.3 vijesti o kojima se priča Objavila fotografije! Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj ''za poludit!'' Slavlje u obitelji chefa Vukadina uoči nove sezone MasterChefa! ''s ponosom najavljujem...'' Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: ''Ovo je povijesni trenutak...''
Naime, mladi par postali su roditelji, a otkrili su to objavom na Instagramu dodavši da su posvojili djevojčicu.
Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 11 Foto: Profimedia
Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 13 Foto: Profimedia
''Ovog ljeta, posvojili smo našu slatku djevojčicu. Više smo nego uzbuđeni krenuti s ovim poglavljem roditeljstva u miru i privatnosti. A onda ih je bilo troje, s ljubavlju, Millie i Jake Bongiovi'', piše u objavi.
Pogledaji ovo Celebrity Razveo se Alen Vitasović, gajio je nade u pomirbu do zadnjeg trenutka: ''Gotovo je...''
Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi - 7 Foto: Profimedia
Podsjetimo, Millie se za Jakea udala s 21 godinom prošle godine. Medeni mjesec proveli su u Hrvatskoj.
Galerija 20 20 20 20 20
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Tetovaže i isklesani trbuh omiljene harmonikašice u badiću zaslužili su tisuće lajkova!
Inače, Millie se proslavila još kao dijete ulogom u seriji ''Stranger Things''.
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Sandi Cenov pokazao je zgodnu suprugu odvjetnicu u koju se zaljubio na prvi pogled!
Pogledaji ovo Celebrity Laru iz Kumova rijetko vidimo u javnosti, ali zato se ovog puta potrudila da ju svi zamijete!
Pogledaji ovo Celebrity Tko je prekrasna Hrvatica koja je briljirala pred svjetskim gostima u Sarajevu?