Blanka Vlašić napravila iznimku i pokazala sina koji sve više nalikuje ocu Rubenu

Blanka Vlašić objavila rijetku fotografiju sa sinom Mondom, dok se u javnosti i dalje nagađa o njezinu braku s Rubenom Van Guchtom.

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (41), poznata po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ovih je dana iznenadila obožavatelje objavom rijetke fotografije sa sinčićem Mondom.

Zajedno su posjetili Slanu sobu u Splitu, popularno mjesto koje mnogi biraju zbog dobrobiti za dišni sustav, osobito kod djece.

Sin Blanke Vlašić Foto: Blanka Vlašić/Instagram

Mondo u studenom puni tri godine, a sve je očitije da fizički sve više nalikuje svom ocu, belgijskom sportskom novinaru Rubenu Van Guchtu (38), s kojim dijeli i svijetlu boju kose.

Blanka Vlašić i Ruben van Gucht Foto: Instagram

Iako su u prošlosti znali zajedno nastupati u javnosti, Blanka i Ruben već neko vrijeme nisu viđeni skupa, što je dodatno potaknulo šuškanja o stanju njihova braka.

Blanka Vlašić Foto: Blanka Vlašić/Instagram

Podsjetimo, njihov bračni skandal počeo je još u hotelskoj sobi, a više o tome pročitajte OVDJE.

