Poslušajte kako to zvuči kad Houdek pjeva Thompsonovu pjesmu!

Jacques Houdek oduševio je pratitelje svojom izvedbom Thompsonove emotivne balade "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova".

Video u kojem uz akustičnu gitaru pjeva taj poznati hit objavio je na društvenim mrežama, a svoje oduševljenje spomenutom ljubavnom pjesmom nije skrivao.

"KAKVA PJESMA!!! Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", napisao je.

Ispod objave brzo su se nizali komentari.

"Obožavam Marka već 34 godine, ali moram priznati da si pjesmu izveo maestralno", "E daaa, u ovoj izvedbi svakako savršena i nitko, ali nitkooooooo ju ne može, kao i mnoge druge, izvesti kao ti!", "Čast za otpjevanu pjesmu, al Marko je Marko", "Divno! Ali, original je ipak draži!", "Kad čujem ovakve izvedbe u unplugged verziji, poželim cijeli koncert! Hvala na ovome."

Pjesma "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova" objavljena je 2013. godine na Thompsonovom albumu "Ora et labora", a potpisuju je Marko Perković Thompson (glazba i tekst) te Tiho Orlić (aranžman). Balada donosi snažnu poruku o ljubavi, vječnosti i prolaznosti, a Thompson ju je posvetio svojoj supruzi Sandri.

Thompson je inače najavio veliku turneju po Hrvatskoj, a OVDJE pogledajte više informacija.

