Fanovi Brucea Willisa, ovo je kviz za vas!

Provjerite svoje znanje o jednom od najdražih holivudskih snagatora!

Brucea Willisa mnogi će prepoznati po ulogama u različitim serijama i filmovima, bilo da se radi o akcijskom filmu, komediji, romantičnoj drami ili trileru. Njegovu karijeru posljednjih godina je usporila teška bolest, zbog čega je pod konstantnim nadzorom, no zato su njegovi filmovi uvijek ovdje.

Kako bi testirali vaše znanje o omiljenom snagatoru, pripremili smo jedan kviz u kojem će samo najvjerniji fanovi imati sve točno.

