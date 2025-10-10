Sjećate se svih detalja filma koji nas je podsjetio da treba živjeti punim plućima?

U našem kviz u kultnom filmu ''Društvo mrtvih pjesnika'' prisjetite se detalja.

Mladi učenici elitne Welton akademije odgajani su u strogom i tradicionalnom duhu poslušnosti, discipline i uspjeha. Sve se mijenja dolaskom novog profesora engleskog jezika, Johna Keatinga, bivšeg učenika te škole, koji svoje učenike uči da svijet promatraju drugačijim očima.

Radnja je to filma ''Društvo mrtvih pjesnika'' iz 1989. godine, a upravo o njemu smo napravili kviz za vas.

OVDJE je kviz za sve one koji su odrasli uz strip o Alanu Fordu.

Stihove pjesama Halida Bešlića nastavite u kvizu OVDJE.