Ovaj kviz je za one koji su odrasli uz Alana Forda!

Za vas smo napravili kviz o kultnom stripu kojega obožavaju generacije.

"Alan Ford" je strip koji je obilježio djetinjstva mnogih i ostao omiljen među generacijama čitatelja. Nastao je krajem 60-ih, a brzo je stekao kultni status zahvaljujući specifičnom humoru, neobičnim likovima i jedinstvenom crtežu.

Na ovim prostorima postao je pravi fenomen, a njegove duhovite i satirične replike i danas se često citiraju. Koliko vi zapravo znate o ovom legendarnom stripu? Provjerite u našem kvizu.

