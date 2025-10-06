Ovaj kviz je za one koji su odrasli uz Alana Forda!

Za vas smo napravili kviz o kultnom stripu kojega obožavaju generacije.
"Alan Ford" je strip koji je obilježio djetinjstva mnogih i ostao omiljen među generacijama čitatelja. Nastao je krajem 60-ih, a brzo je stekao kultni status zahvaljujući specifičnom humoru, neobičnim likovima i jedinstvenom crtežu.
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
u 72. godini
Preminuo Halid Bešlić, kralj narodne glazbe
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Na ovim prostorima postao je pravi fenomen, a njegove duhovite i satirične replike i danas se često citiraju. Koliko vi zapravo znate o ovom legendarnom stripu? Provjerite u našem kvizu.
Neka zabava počne uz kviz o najpoznatijoj maski na svijetu! Kviz o filmu ''Maska'' pronađite OVDJE.
A ako ste više ljubitelji filma, OVDJE provjerite koliko znate o glumici koja je nestala na vrhuncu slave, Greti Garbo.