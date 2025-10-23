Šok na crvenom tepihu! Svi su zanijemjeli zbog njezina potpuno prozirnog topa

Naomi Watts pojavila se na premijeri serije "All's Fair" u prozirnom topu i neobičnoj suknji "na gume", a modni izbor podijelio je mišljenja.

Na premijeri nove serije "All's Fair" u Parizu britanska glumica Naomi Watts izazvala je pravu lavinu komentara zbog modnog izdanja koje je teško prošlo nezapaženo.

Naomi Watts - 7 Foto: Profimedia

Dok su zvijezde poput Kim Kardashian i Kris Jenner također bile prisutne, sve su oči bile uprte u Naomi i njezinu hrabru, ali upitnu modnu kombinaciju.

Naomi Watts - 5 Foto: Profimedia

Naomi Watts - 4 Foto: Profimedia

Za crveni tepih Naomi je odabrala potpuno proziran crni čipkasti top ispod kojeg su se jasno nazirale bradavice, a donji dio outfita izgledao je kao da je izrađen od nekoliko slojeva napuhanih "guma" složenih jedna na drugu.

Naomi Watts - 2 Foto: Profimedia

Iako glumica inače oduševljava elegancijom i profinjenošću, ovoga puta dojam je bio podijeljen. Mnogi su se pitali je li ovaj izbor bio stilski promašaj ili samo odvažna modna igra koju nisu svi razumjeli.

Što mislite o njezinom outfitu? Što je previše, previše je!

Nek nosi što želi. Što je previše, previše je!

Nek nosi što želi. Ukupno glasova:

