Šok na crvenom tepihu! Svi su zanijemjeli zbog njezina potpuno prozirnog topa

Naomi Watts pojavila se na premijeri serije "All's Fair" u prozirnom topu i neobičnoj suknji "na gume", a modni izbor podijelio je mišljenja.
Dok su zvijezde poput Kim Kardashian i Kris Jenner također bile prisutne, sve su oči bile uprte u Naomi i njezinu hrabru, ali upitnu modnu kombinaciju.
Za crveni tepih Naomi je odabrala potpuno proziran crni čipkasti top ispod kojeg su se jasno nazirale bradavice, a donji dio outfita izgledao je kao da je izrađen od nekoliko slojeva napuhanih "guma" složenih jedna na drugu.
Iako glumica inače oduševljava elegancijom i profinjenošću, ovoga puta dojam je bio podijeljen. Mnogi su se pitali je li ovaj izbor bio stilski promašaj ili samo odvažna modna igra koju nisu svi razumjeli.
