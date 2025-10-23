Nina Badrić u prepunom Lisinskom publici priredila pravu glazbenu čaroliju!

Nina Badrić rasprodala je Lisinski i oduševila publiku emotivnim koncertom te najavila nova dva nastupa zbog velikog interesa.

Nina Badrić ispunila je zagrebački Lisinski do zadnjeg mjesta i priredila koncert prepun emocija, koji će se dugo prepričavati.

Svojim bezvremenskim hitovima, obogaćenima maestralnim aranžmanima Ante Gele i podrškom akustičnog orkestra, Nina je publici ponudila sasvim novo glazbeno iskustvo. Pjesme poput "Čarobno jutro", "Rekao si" i "Dani i godine" zvučale su snažnije i emotivnije nego ikad, a i Gelo je izrazio ponos na suradnju, koja je oduševila zagrebačku publiku.

Nina Badrić u Lisinskom - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Nina Badrić u Lisinskom - 8 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Priča našeg influencera o predmetu iz djetinjstva snažna je poruka o pravim životnim vrijednostima

Vješto biranim repertoarom Nina je vodila publiku kroz različite emocije, a njezina izvedba pjesama Olivera Dragojevića i Miše Kovača izazvala je posebne ovacije. Još jednom je pokazala zašto je mnogi smatraju vrhunskom interpretatoricom s iznimnim osjećajem za publiku.

Nina Badrić u Lisinskom - 5 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Nina Badrić u Lisinskom - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Kako vam se svidio Ninin stajling? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Zbog velikog interesa Nina je najavila još dva koncerta u Lisinskom – sljedeći već 19. studenoga, a potom i 17. veljače 2026., čime dodatno potvrđuje snažnu povezanost sa svojom publikom.

Nina Badrić u Lisinskom - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Vrući prizori Slovenca s Eurosonga izazvali kaos na Instagramu: "Treba mi čaša vode!"

Kako je Nina izgledala kada je nastupala na Jugoviziji, pogledajte OVDJE.

Galerija 25 25 25 25 25

Na ovoljetnoj turneji po obali Nini se pridružila njezina majka, a tko im je bio neočekivani gost na ručku, pogledajte OVDJE.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Fizički incident na snimanju svjetske uspješnice u Dubrovniku? "Glumci su intervenirali"

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Priča koja je zgrozila svijet: Zaljubio se u kćer svoje partnerice, pa je odveo pred oltar

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je žena s trbuhom kao od kamena koja je ukrala show na proslavi milijarderke?