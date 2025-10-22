Priča našeg influencera o predmetu iz djetinjstva snažna je poruka o pravim životnim vrijednostima

Marco Cuccurin raznježio je pratitelje pričom iza koje se krije poruka o bezuvjetnoj ljubavi.

Naš influencer Marco Cuccurin često sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama dijeli trenutke iz privatnog života – bili oni veseli ili tužni.

Nikada nije skrivao detalje o svom odrastanju, no sada je uz seriju fotografija podijelio posebno emotivan isječak iz prošlosti, vezan uz – trenirku.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

''Jako mi je ovo emotivno jer je ovo trenerka koju je nona kupila dok sam ja bio u 8. razredu OSNOVNE škole. Kupili smo to da imam kroz cijelu srednju školu jer tada smo kao i mnogi drugi kupovali mi nekoliko brojeva veće da bi trajalo i jer se uvijek krpalo kraj s krajem. I evo nje, trenerka traje i dalje, čuvam ju, pažljivo perem i nosim, a u ormaru je kao podsjetnik koliko možemo i da ne zaboravimo od kuda smo i kako krenuli. I ne, ovo nije obična trenerka, ovo je simbol velike ljubavi koju mi je nona pružila i zbog koje danas mogu reći da sam zahvalan kakav sam čovjek postao. Ovo je simbol odricanja da bi netko drugi imao i simbol bezuvjetne podrške kada ju od drugih nisam imao'', napisao je na Instagramu uz nekoliko prizora u odjevnom predmetu iz djetinjstva.

Njegova priča izazvala je lavinu komentara.

''Baš je milo vidjet mladića koji se ne srami ni none ni siromaštva u kojem je živio'', ''Ljubav za nonu'', ''Koliko lijepo i slatko u isto vrijeme'', ''Uf, sve znaš'', ''Tako je Marko, divan si'', ''Svaka čast Marko'', ''Joooj, drito u srce'', ''Ti mora da si anđeo na zemlji'', ''Ti si jedna dobra duša'', ''Svakako zgodan momak, i dobar'', dio je komentara s Instagrama.

Marco Cuccurin s tatom i bakom Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 2 Foto: Privatni album

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 3 Foto: Marco Cuccurin/Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

