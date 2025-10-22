Priča našeg influencera o predmetu iz djetinjstva snažna je poruka o pravim životnim vrijednostima

Marco Cuccurin raznježio je pratitelje pričom iza koje se krije poruka o bezuvjetnoj ljubavi.
Naš influencer Marco Cuccurin često sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama dijeli trenutke iz privatnog života – bili oni veseli ili tužni.3 vijesti o kojima se priča glumica hrvatskih korijena Legendarna otimačica nakon estetskih korekcija više ne sliči sebi: ''Ovo nije Gabi koju poznajemo'' snimili ga fotografi Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime jako se promijenio Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Nikada nije skrivao detalje o svom odrastanju, no sada je uz seriju fotografija podijelio posebno emotivan isječak iz prošlosti, vezan uz – trenirku.
Marco Cuccurin Foto: Instagram
''Jako mi je ovo emotivno jer je ovo trenerka koju je nona kupila dok sam ja bio u 8. razredu OSNOVNE škole. Kupili smo to da imam kroz cijelu srednju školu jer tada smo kao i mnogi drugi kupovali mi nekoliko brojeva veće da bi trajalo i jer se uvijek krpalo kraj s krajem. I evo nje, trenerka traje i dalje, čuvam ju, pažljivo perem i nosim, a u ormaru je kao podsjetnik koliko možemo i da ne zaboravimo od kuda smo i kako krenuli. I ne, ovo nije obična trenerka, ovo je simbol velike ljubavi koju mi je nona pružila i zbog koje danas mogu reći da sam zahvalan kakav sam čovjek postao. Ovo je simbol odricanja da bi netko drugi imao i simbol bezuvjetne podrške kada ju od drugih nisam imao'', napisao je na Instagramu uz nekoliko prizora u odjevnom predmetu iz djetinjstva.
Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković otkrila zašto se iznenada povukla s društvenih mreža
Njegova priča izazvala je lavinu komentara.
''Baš je milo vidjet mladića koji se ne srami ni none ni siromaštva u kojem je živio'', ''Ljubav za nonu'', ''Koliko lijepo i slatko u isto vrijeme'', ''Uf, sve znaš'', ''Tako je Marko, divan si'', ''Svaka čast Marko'', ''Joooj, drito u srce'', ''Ti mora da si anđeo na zemlji'', ''Ti si jedna dobra duša'', ''Svakako zgodan momak, i dobar'', dio je komentara s Instagrama.
Marco Cuccurin s tatom i bakom Foto: Instagram
Pogledaji ovo inMagazin Naša uspješna glumica o imenu koje su odabrali za sina: ''Oboje volimo tradicionalna imena''
I sa šljokicama se osjeća muževno i seksi: Naš influencer voli razbijati predrasude! Više o tome pisali smo OVDJE.
Marco Cuccurin - 2 Foto: Privatni album
Galerija 28 28 28 28 28
U rujnu je otkrio i po čemu će pamtiti ljeto. Detalje pročitajte OVDJE.
Marco Cuccurin Foto: Instagram
Marco Cuccurin - 3 Foto: Marco Cuccurin/Instagram
Marco Cuccurin Foto: Instagram
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Thompsonova nećakinja i naš plesač podijelili neviđene prizore sa svoje bajkovite svadbe
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Fatalna Lille u pripijenoj majici s dubokim dekolteom izazvala izljeve ljubavi
Pogledaji ovo Celebrity Na poseban dan Fabijan Pavao Medvešek prvi put pokazao novorođenu kćerkicu