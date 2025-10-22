Na poseban dan Fabijan Pavao Medvešek prvi put pokazao novorođenu kćerkicu

Fabijan Pavao Medvešek raznježio je pratitelje na svom Instagramu prvom fotografijom svoje novorođene kćerkice.
Glumac i član žirija našeg Supertalenta, Fabijan Pavao Medvešek, krajem rujna je s partnericom Karlom dobio drugo dijete – djevojčicu.3 vijesti o kojima se priča glumica hrvatskih korijena Legendarna otimačica nakon estetskih korekcija više ne sliči sebi: ''Ovo nije Gabi koju poznajemo'' snimili ga fotografi Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime jako se promijenio Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Povodom njezinog prvog mjeseca života, Fabijan je na Instagramu prvi put podijelio preslatki prizor malenog novog člana obitelji. U objavi se vidi nježna fotografija djevojčice, a umjesto imena, glumac je u opis stavio jednostavan emotikon cvijeta – što je dodatno raznježilo njegove pratitelje.
Ime djevojčice nije poznato, no obožavatelji su u komentarima preplavili objavu čestitkama i srcima.
Fabijan Pavao Medvešek - 3 Foto: promo foto
''Čestitke od srca'', ''Neka raste u ljubavi'', ''Čestitke'', ''Sretan prvi mjesec'', dio je komentara s Instagrama.
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video! Thompson objavio dio dugonajavljivane snimke s koncerta na Hipodromu
Galerija 29 29 29 29 29
Fabijan i Karla već imaju sinčića, a njihova ljubavna priča traje još od srednjoškolskih dana. Par je neko vrijeme održavao vezu na daljinu – Karla je studirala produkciju u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok je Fabijan ostao u Zagrebu na Akademiji dramske umjetnosti.
Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković otkrila zašto se iznenada povukla s društvenih mreža
Danas uživaju u obiteljskom životu, a ova nova objava samo je još jedan dokaz njihove nježne i skladne svakodnevice.
Fabijan Pavao Medvešek sa sinom - 2 Foto: Instagram
Fabijan Pavao Medvešek sa sinom - 1 Foto: Instagram
Maja Šuput, Martina Tomčić, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman Foto: Nova TV
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Fatalna Lille u pripijenoj majici s dubokim dekolteom izazvala izljeve ljubavi
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Znate li uopće tko je i kako izgleda suprug Anne Hathaway? U braku su već 13 godina
Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna razmišlja o povratku na Doru?