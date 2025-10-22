Na poseban dan Fabijan Pavao Medvešek prvi put pokazao novorođenu kćerkicu

Fabijan Pavao Medvešek raznježio je pratitelje na svom Instagramu prvom fotografijom svoje novorođene kćerkice.

Glumac i član žirija našeg Supertalenta, Fabijan Pavao Medvešek, krajem rujna je s partnericom Karlom dobio drugo dijete – djevojčicu.

Povodom njezinog prvog mjeseca života, Fabijan je na Instagramu prvi put podijelio preslatki prizor malenog novog člana obitelji. U objavi se vidi nježna fotografija djevojčice, a umjesto imena, glumac je u opis stavio jednostavan emotikon cvijeta – što je dodatno raznježilo njegove pratitelje.

Ime djevojčice nije poznato, no obožavatelji su u komentarima preplavili objavu čestitkama i srcima.

Fabijan Pavao Medvešek - 3 Foto: promo foto

''Čestitke od srca'', ''Neka raste u ljubavi'', ''Čestitke'', ''Sretan prvi mjesec'', dio je komentara s Instagrama.

Fabijan i Karla već imaju sinčića, a njihova ljubavna priča traje još od srednjoškolskih dana. Par je neko vrijeme održavao vezu na daljinu – Karla je studirala produkciju u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok je Fabijan ostao u Zagrebu na Akademiji dramske umjetnosti.

Danas uživaju u obiteljskom životu, a ova nova objava samo je još jedan dokaz njihove nježne i skladne svakodnevice.

Fabijan Pavao Medvešek sa sinom - 2 Foto: Instagram

Fabijan Pavao Medvešek sa sinom - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput, Martina Tomčić, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman Foto: Nova TV

